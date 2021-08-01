В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса
Израиль после консультаций решил вводить людям старше 60 лет третью дозу вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. Израиль в воскресенье начал кампанию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет.
Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.
Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Вакцинация прошла в медицинском центре имени Хаима Шибы, ее транслировали израильские телеканалы. Там же присутствовал 49-летний премьер-министр Нафтали Беннет. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.
Днём ранее премьер-министр сообщил, что решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,3 миллиона человек получили обе дозы прививки. Эффективность применяемой в Израиле вакцины Pfizer в последние недели снизилась до 39% в предотвращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания, сообщила газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на минздрав страны.