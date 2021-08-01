Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/izrail-1743838224.html
В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса
В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса
Израиль в воскресенье начал кампанию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:48
2021-08-01T09:48
распространение коронавируса
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
здоровье - общество
ицхак герцог
коронавирус covid-19
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:281:2960:1946_1920x0_80_0_0_7842bd67b5e876a8d78a4d2b5530c96e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. Израиль в воскресенье начал кампанию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет.Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Вакцинация прошла в медицинском центре имени Хаима Шибы, ее транслировали израильские телеканалы. Там же присутствовал 49-летний премьер-министр Нафтали Беннет. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.Днём ранее премьер-министр сообщил, что решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,3 миллиона человек получили обе дозы прививки. Эффективность применяемой в Израиле вакцины Pfizer в последние недели снизилась до 39% в предотвращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания, сообщила газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на минздрав страны.
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743140259.html
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741831034.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:170:2504:2048_1920x0_80_0_0_ae20d81d1ad54d2957d475e426484359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, здоровье - общество, ицхак герцог, коронавирус covid-19, нафтали беннет
09:48 01.08.2021
 
В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса

Израиль после консультаций решил вводить людям старше 60 лет третью дозу вакцины от коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. Израиль в воскресенье начал кампанию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет.
Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 17:15Распространение коронавируса
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Вакцинация прошла в медицинском центре имени Хаима Шибы, ее транслировали израильские телеканалы. Там же присутствовал 49-летний премьер-министр Нафтали Беннет. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.
Днём ранее премьер-министр сообщил, что решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,3 миллиона человек получили обе дозы прививки. Эффективность применяемой в Израиле вакцины Pfizer в последние недели снизилась до 39% в предотвращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания, сообщила газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на минздрав страны.
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:29Распространение коронавируса
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения
 
Распространение коронавирусаВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуЗдоровье - ОбществоИцхак ГерцогКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния