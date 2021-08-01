https://ria.ru/20210801/izbienie-1743902885.html

СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области

СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области - РИА Новости, 01.08.2021

СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить о расследовании уголовного дела об... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T21:00

2021-08-01T21:00

2021-08-01T21:04

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить о расследовании уголовного дела об избиении жителей города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.В апреле текущего года граждане иностранного государства, занимающиеся частным извозом, избили троих жителей Всеволожского района. Один из пострадавших был инвалидом.Двое подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве."Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об избиении граждан в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области группой лиц из иностранного государства", - сказано в сообщении.Бастрыкин также потребовал установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению этого преступления.

https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия