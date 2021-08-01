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СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области
СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области - РИА Новости, 01.08.2021
СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить о расследовании уголовного дела об... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T21:00
2021-08-01T21:04
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить о расследовании уголовного дела об избиении жителей города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.В апреле текущего года граждане иностранного государства, занимающиеся частным извозом, избили троих жителей Всеволожского района. Один из пострадавших был инвалидом.Двое подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве."Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об избиении граждан в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области группой лиц из иностранного государства", - сказано в сообщении.Бастрыкин также потребовал установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению этого преступления.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:00 01.08.2021 (обновлено: 21:04 01.08.2021)
 
СК расследует избиение таксистами жителей Ленинградской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать дело об избиении таксистами жителей Ленинградской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить о расследовании уголовного дела об избиении жителей города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
В апреле текущего года граждане иностранного государства, занимающиеся частным извозом, избили троих жителей Всеволожского района. Один из пострадавших был инвалидом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:59
СК начал проверку после массовой драки в Симферополе
Двое подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об избиении граждан в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области группой лиц из иностранного государства", - сказано в сообщении.
Бастрыкин также потребовал установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению этого преступления.
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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