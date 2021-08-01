https://ria.ru/20210801/groza-1743835757.html

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 01.08.2021

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Скоротечные ливни, грозы и до плюс 28 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:30

2021-08-01T09:30

2021-08-01T13:48

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Скоротечные ливни, грозы и до плюс 28 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится теплый сектором Атлантического циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят скоротечные ливни, прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Воздух в Москве успеет прогреться до 26-28 градусов, в Подмосковье - плюс 23-28, на юго-востоке местами до плюс 31", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало - 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец