https://ria.ru/20210801/groza-1743835757.html
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 01.08.2021
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Скоротечные ливни, грозы и до плюс 28 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:30
2021-08-01T09:30
2021-08-01T13:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Скоротечные ливни, грозы и до плюс 28 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится теплый сектором Атлантического циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят скоротечные ливни, прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Воздух в Москве успеет прогреться до 26-28 градусов, в Подмосковье - плюс 23-28, на юго-востоке местами до плюс 31", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало - 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
09:30 01.08.2021 (обновлено: 13:48 01.08.2021)
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются ливни, грозы и до 28 градусов тепла