Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/gretsiya-1743883341.html
МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе
МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе - РИА Новости, 01.08.2021
МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе
Министерство иностранных дел Греции отвергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщила служба информации греческого МИД. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T17:01
2021-08-01T18:36
в мире
сша
amnesty international
турция
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39896/15/398961556_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_5b5c5997461d2c4cc69ae718d88bb2bd.jpg
АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отвергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщила служба информации греческого МИД.Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в МИД Турции, в субботу в провинции Эдирне выстрелом с территории Греции со стороны лиц в гражданской одежде был убит гражданин. В связи с этим в воскресенье в МИД был вызван временный поверенный в делах Греции в Турции, которому была вручена нота протеста. Как сообщил собеседник агентства, Турция потребовала задержать и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении, а также выплатить компенсацию родственникам убитого."Временная поверенная в делах Греции в Анкаре, следуя соответствующим инструкциям, отвечая на соответствующий внеочередной протест, для которого она была вызвана сегодня в МИД Турции, полностью отвергла обвинения Турции в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении МИД."Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельности торговцев людьми и нелегальной иммиграции", — заявил МИД Греции.Полиция Греции в кратком заявлении также сообщила, что греческие силы не участвовали в инциденте в Эвросе."Что касается публикаций турецких СМИ, которые воспроизводятся на веб-сайтах, сообщается, что греческие силы не участвовали в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Граница с ТурциейГреция построила новый 26-километровый забор и модернизировала старые участки ограждения длиной десять километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией. Решение построить новый забор было принято после того, как в конце февраля — начале марта тысячи нелегальных мигрантов из Турции пытались прорваться на территорию Греции.Гуманитарные организации отмечают, что заборы не помогают решению проблемы, выросло количество людей, которые погибли, пытаясь найти защиту и безопасность.При этом Греция часто подвергается критике за нарушения прав человека, за тяжелые условия проживания беженцев и мигрантов в лагерях.Правозащитные организации заявляют, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Однако Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала несколько недель назад множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе в 2020 году. В июле 2021-го организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.
https://ria.ru/20210801/turtsiya-1743866447.html
https://ria.ru/20210415/perepalka-1728489054.html
сша
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39896/15/398961556_201:0:2801:1950_1920x0_80_0_0_0d142def022e6ffc6dea98ce3ae2a486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, amnesty international, турция, греция
17:01 01.08.2021 (обновлено: 18:36 01.08.2021)
 
МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе

МИД Греции отверг обвинения в адрес страны в убийстве гражданина Турции на границе в районе Эврос

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Сомов
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отвергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщила служба информации греческого МИД.
Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в МИД Турции, в субботу в провинции Эдирне выстрелом с территории Греции со стороны лиц в гражданской одежде был убит гражданин. В связи с этим в воскресенье в МИД был вызван временный поверенный в делах Греции в Турции, которому была вручена нота протеста. Как сообщил собеседник агентства, Турция потребовала задержать и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении, а также выплатить компенсацию родственникам убитого.
"Временная поверенная в делах Греции в Анкаре, следуя соответствующим инструкциям, отвечая на соответствующий внеочередной протест, для которого она была вызвана сегодня в МИД Турции, полностью отвергла обвинения Турции в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении МИД.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 14:33
Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
"Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельности торговцев людьми и нелегальной иммиграции", — заявил МИД Греции.
Полиция Греции в кратком заявлении также сообщила, что греческие силы не участвовали в инциденте в Эвросе.
"Что касается публикаций турецких СМИ, которые воспроизводятся на веб-сайтах, сообщается, что греческие силы не участвовали в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Граница с Турцией

Греция построила новый 26-километровый забор и модернизировала старые участки ограждения длиной десять километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией. Решение построить новый забор было принято после того, как в конце февраля — начале марта тысячи нелегальных мигрантов из Турции пытались прорваться на территорию Греции.
Гуманитарные организации отмечают, что заборы не помогают решению проблемы, выросло количество людей, которые погибли, пытаясь найти защиту и безопасность.
При этом Греция часто подвергается критике за нарушения прав человека, за тяжелые условия проживания беженцев и мигрантов в лагерях.
Правозащитные организации заявляют, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.
Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.
Однако Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала несколько недель назад множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе в 2020 году. В июле 2021-го организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.
Президент Турции Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 21:16
Выступление глав МИД Турции и Греции закончилось публичной перепалкой
 
В миреСШАAmnesty InternationalТурцияГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния