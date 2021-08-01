https://ria.ru/20210801/gretsiya-1743883341.html

МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе

МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе - РИА Новости, 01.08.2021

МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента на границе

Министерство иностранных дел Греции отвергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщила служба информации греческого МИД. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T17:01

2021-08-01T17:01

2021-08-01T18:36

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АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отвергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщила служба информации греческого МИД.Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в МИД Турции, в субботу в провинции Эдирне выстрелом с территории Греции со стороны лиц в гражданской одежде был убит гражданин. В связи с этим в воскресенье в МИД был вызван временный поверенный в делах Греции в Турции, которому была вручена нота протеста. Как сообщил собеседник агентства, Турция потребовала задержать и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении, а также выплатить компенсацию родственникам убитого."Временная поверенная в делах Греции в Анкаре, следуя соответствующим инструкциям, отвечая на соответствующий внеочередной протест, для которого она была вызвана сегодня в МИД Турции, полностью отвергла обвинения Турции в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении МИД."Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельности торговцев людьми и нелегальной иммиграции", — заявил МИД Греции.Полиция Греции в кратком заявлении также сообщила, что греческие силы не участвовали в инциденте в Эвросе."Что касается публикаций турецких СМИ, которые воспроизводятся на веб-сайтах, сообщается, что греческие силы не участвовали в предполагаемом инциденте в Эвросе", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Граница с ТурциейГреция построила новый 26-километровый забор и модернизировала старые участки ограждения длиной десять километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией. Решение построить новый забор было принято после того, как в конце февраля — начале марта тысячи нелегальных мигрантов из Турции пытались прорваться на территорию Греции.Гуманитарные организации отмечают, что заборы не помогают решению проблемы, выросло количество людей, которые погибли, пытаясь найти защиту и безопасность.При этом Греция часто подвергается критике за нарушения прав человека, за тяжелые условия проживания беженцев и мигрантов в лагерях.Правозащитные организации заявляют, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Однако Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала несколько недель назад множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе в 2020 году. В июле 2021-го организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.

https://ria.ru/20210801/turtsiya-1743866447.html

https://ria.ru/20210415/perepalka-1728489054.html

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в мире, сша, amnesty international, турция, греция