https://ria.ru/20210801/goroskop-1743671638.html

Названы самые умные знаки зодиака

Названы самые умные знаки зодиака - РИА Новости, 01.08.2021

Названы самые умные знаки зодиака

Американская писательница и астролог Бренна Лилли назвала самые умные знаки зодиака. Эти люди, по словам эксперта, больше остальных любят учиться и получать... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:11

2021-08-01T11:11

2021-08-01T11:11

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американская писательница и астролог Бренна Лилли назвала самые умные знаки зодиака. Эти люди, по словам эксперта, больше остальных любят учиться и получать новые знание, сообщает StyleCaster.Водолеи обожают блистать умом в компании. Представители этого знака, хоть и относятся к стихии Воздуха, но достаточно постоянные. В них гармонично сочетаются упрямство и интеллектуальность. Водолеи могут на первый взгляд показаться суровыми и расчетливыми, но это не так. Они умеют сочувствовать и обладают развитой интуицией. "Главное, не отталкивайте людей, пытаясь выпендриться знаниями", — посоветовала Лилли. Козероги — волевые люди, которые обладают земной энергией (стихия этого знака — Земля). А это значит, что им нравится брать на себя ответственность за многие ситуации и грамотно обосновывать свои решения. Козероги часто бывают мудрее своих лет, поэтому остальные к ним часто обращаются за советом и поддержкой. Представители этого знака привлекают окружающих уравновешенным характером и жизненным опытом. Девы имеют репутацию невротиков, что, по мнению Бренны Лилли, — какое-то недоразумение. Чрезмерная придирчивость и внимание к деталям — преимущества этого знака, а не недостатки. "Вы одарены сверхъестественной остротой ума: практически все знаете о своем окружении, поведении людей и даже, если у вас хорошо развита интуиция, об их энергетике", — отмечает эксперт. Лилли подчеркивает, что у Дев также отличная память и организаторские способности. Но чтобы развивать эти качества, Девам нужно избегать стрессов.

https://ria.ru/20210711/infantilnost-1740653147.html

https://ria.ru/20210718/astrologiya-1741574637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп