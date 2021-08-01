https://ria.ru/20210801/germaniya-1743875723.html

В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов

В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов - РИА Новости, 01.08.2021

В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов

Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:59

2021-08-01T15:59

2021-08-01T16:09

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье, сообщили РИА Новости в полиции города.Движение Querdenken планировало 1 августа провести крупную акцию протеста в Берлине – она должна была пройти спустя ровно год после аналогичной акции в столице ФРГ, когда движение вывело на улицы десятки тысяч человек. Однако городские власти запретили акцию протеста, решение поддержали суды. Несмотря на это сторонники движения собираются в различных частях города.Уже с утра Улица 17 июня – именно здесь планировалось провести самый крупный митинг – была оцеплена полицией. Люди прибывали к Бранденбургским воротам, но не могли пройти дальше, в итоге они направлялись в другие точки города. Так, группа протестующих пыталась перекрыть улицу Райхсштрассе на западе города, но полиция перекрывала ее и вытесняла протестующих.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина, точное количество протестующих на улицах столицы Германии пока не известно. "Где-то собираются пара сотен, где-то тысячи. Мы исходим из того, что общее число участников акций составляет 4-5 тысяч человек", - заявил собеседник агентства.По его словам, в ряде точек города были задержания, но точных данных о числе задержанных пока также нет.

https://ria.ru/20210801/frantsiya-1743869758.html

https://ria.ru/20210731/protesty-1743804847.html

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Берлинцы пели и танцевали на акции COVID-диссидентов Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье. 2021-08-01T15:59 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, берлин (город), германия