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В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов
В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов - РИА Новости, 01.08.2021
В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов
Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:59
2021-08-01T16:09
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье, сообщили РИА Новости в полиции города.Движение Querdenken планировало 1 августа провести крупную акцию протеста в Берлине – она должна была пройти спустя ровно год после аналогичной акции в столице ФРГ, когда движение вывело на улицы десятки тысяч человек. Однако городские власти запретили акцию протеста, решение поддержали суды. Несмотря на это сторонники движения собираются в различных частях города.Уже с утра Улица 17 июня – именно здесь планировалось провести самый крупный митинг – была оцеплена полицией. Люди прибывали к Бранденбургским воротам, но не могли пройти дальше, в итоге они направлялись в другие точки города. Так, группа протестующих пыталась перекрыть улицу Райхсштрассе на западе города, но полиция перекрывала ее и вытесняла протестующих.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина, точное количество протестующих на улицах столицы Германии пока не известно. "Где-то собираются пара сотен, где-то тысячи. Мы исходим из того, что общее число участников акций составляет 4-5 тысяч человек", - заявил собеседник агентства.По его словам, в ряде точек города были задержания, но точных данных о числе задержанных пока также нет.
https://ria.ru/20210801/frantsiya-1743869758.html
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Берлинцы пели и танцевали на акции COVID-диссидентов
Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье.
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в мире, берлин (город), германия
15:59 01.08.2021 (обновлено: 16:09 01.08.2021)
 
В Берлине начались акции протеста COVID-диссидентов

В Берлине несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов вышли на несанкционированные акции

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье, сообщили РИА Новости в полиции города.
Движение Querdenken планировало 1 августа провести крупную акцию протеста в Берлине – она должна была пройти спустя ровно год после аналогичной акции в столице ФРГ, когда движение вывело на улицы десятки тысяч человек. Однако городские власти запретили акцию протеста, решение поддержали суды. Несмотря на это сторонники движения собираются в различных частях города.
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Уже с утра Улица 17 июня – именно здесь планировалось провести самый крупный митинг – была оцеплена полицией. Люди прибывали к Бранденбургским воротам, но не могли пройти дальше, в итоге они направлялись в другие точки города. Так, группа протестующих пыталась перекрыть улицу Райхсштрассе на западе города, но полиция перекрывала ее и вытесняла протестующих.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина, точное количество протестующих на улицах столицы Германии пока не известно. "Где-то собираются пара сотен, где-то тысячи. Мы исходим из того, что общее число участников акций составляет 4-5 тысяч человек", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в ряде точек города были задержания, но точных данных о числе задержанных пока также нет.
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