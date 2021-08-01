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В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря, сообщили СМИ
В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2021
В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря, сообщили СМИ
Бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек, предстанет перед судом в возрасте 100 лет, сообщает... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:55
2021-08-01T11:55
2021-08-01T20:32
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БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек, предстанет перед судом в возрасте 100 лет, сообщает газета Welt.По ее данным, судебный процесс начнется в октябре. Мужчина служил охранником в концлагере с 1942-го по 1945 год. Как сообщил изданию председатель суда Франк Штарк, сам подсудимый будет участвовать в процессе от двух до двух с половиной часов в день. Имя охранника и конкретные обвинения издание не уточняет.Заксенхаузен находится к северу от Берлина. За все время в концлагере содержались около 200 тысяч человек.
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в мире, берлин (город), германия
11:55 01.08.2021 (обновлено: 20:32 01.08.2021)
В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря, сообщили СМИ
Welt: бывший охранник лагеря Заксенхаузен предстанет перед судом в возрасте ста лет