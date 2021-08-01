https://ria.ru/20210801/gender-1743889126.html

Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов

Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов - РИА Новости, 01.08.2021

Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов

Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T18:04

2021-08-01T18:04

2021-08-01T19:11

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сша

гарвардский университет

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях."Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим", — сказала ученая, обсуждая итоги своего недавнего исследования.Слова Хувен вызвали недовольство директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала заявление коллеги "вредными и трансофобными"."Я разочарована <…> замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента", — написала она в твиттере.По словам Льюис, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди."Студентам-медикам несложно это запомнить", — добавила она.Сотрудница вуза призвала использовать "инклюзивный язык" — в частности, такие выражения, как "беременные люди".Подписчики Льюис поддержали ее высказывание."Отлично сказано, Лора!" — написал John McLeod."Спасибо, что обратили внимание на это!" — добавила другая пользовательница."На вас сейчас нападут худшие пользователи твиттера", — прокомментировала еще одна читательница."Это ужасно, Лора. Спасибо, что говорите об этом", — написала Dr. Erin Kane."Если вы не можете позаботиться о беременных трансмужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца", — обратилась к Хувен другая комментаторша.Профессор Хувен, в свою очередь, поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов."Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", — добавила она.При этом ученую поддержали многие пользователи."Я посмотрела все интервью и не нашла трансофобских замечаний. Где они?" — спросила Grandy knows."В замечаниях Хувен нет ничего трансфобного или вредного. Ее анализ верен. Самец и самка различаются по биологии. А беременеют женщины. Это правда", — прокомментировала Debbie Hayton."То, что в университете есть "директор по вопросам многообразия и инклюзивности", говорит о том, что наука сошла с рельсов", — написал David Jackson."Возможно, вам придется уволиться. Ясно, что вы не специалист по хромосомам. Я понимаю "идентификацию как другого пола", но наука есть наука. Это не трансфобия", — обратилась к Льюис Kambree.

https://ria.ru/20210703/tsennosti-1739684692.html

https://ria.ru/20210430/ssha-1730542809.html

https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гарвардский университет