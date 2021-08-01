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Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов
Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов - РИА Новости, 01.08.2021
Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов
Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:04
2021-08-01T19:11
в мире
сша
гарвардский университет
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях."Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим", — сказала ученая, обсуждая итоги своего недавнего исследования.Слова Хувен вызвали недовольство директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала заявление коллеги "вредными и трансофобными"."Я разочарована &lt;…&gt; замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента", — написала она в твиттере.По словам Льюис, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди."Студентам-медикам несложно это запомнить", — добавила она.Сотрудница вуза призвала использовать "инклюзивный язык" — в частности, такие выражения, как "беременные люди".Подписчики Льюис поддержали ее высказывание."Отлично сказано, Лора!" — написал John McLeod."Спасибо, что обратили внимание на это!" — добавила другая пользовательница."На вас сейчас нападут худшие пользователи твиттера", — прокомментировала еще одна читательница."Это ужасно, Лора. Спасибо, что говорите об этом", — написала Dr. Erin Kane."Если вы не можете позаботиться о беременных трансмужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца", — обратилась к Хувен другая комментаторша.Профессор Хувен, в свою очередь, поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов."Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", — добавила она.При этом ученую поддержали многие пользователи."Я посмотрела все интервью и не нашла трансофобских замечаний. Где они?" — спросила Grandy knows."В замечаниях Хувен нет ничего трансфобного или вредного. Ее анализ верен. Самец и самка различаются по биологии. А беременеют женщины. Это правда", — прокомментировала Debbie Hayton."То, что в университете есть "директор по вопросам многообразия и инклюзивности", говорит о том, что наука сошла с рельсов", — написал David Jackson."Возможно, вам придется уволиться. Ясно, что вы не специалист по хромосомам. Я понимаю "идентификацию как другого пола", но наука есть наука. Это не трансфобия", — обратилась к Льюис Kambree.
https://ria.ru/20210703/tsennosti-1739684692.html
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в мире, сша, гарвардский университет
18:04 01.08.2021 (обновлено: 19:11 01.08.2021)
 
Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов

Профессора Гарвардского университета Хувен затравили после слов о существовании только двух полов

© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Fotolia / Bastos
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях.
"Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим", — сказала ученая, обсуждая итоги своего недавнего исследования.
Слова Хувен вызвали недовольство директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала заявление коллеги "вредными и трансофобными".
"Я разочарована <…> замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента", — написала она в твиттере.
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По словам Льюис, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди.
"Студентам-медикам несложно это запомнить", — добавила она.
Сотрудница вуза призвала использовать "инклюзивный язык" — в частности, такие выражения, как "беременные люди".
Подписчики Льюис поддержали ее высказывание.
"Отлично сказано, Лора!" — написал John McLeod.
"Спасибо, что обратили внимание на это!" — добавила другая пользовательница.
"На вас сейчас нападут худшие пользователи твиттера", — прокомментировала еще одна читательница.
"Это ужасно, Лора. Спасибо, что говорите об этом", — написала Dr. Erin Kane.
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"Если вы не можете позаботиться о беременных трансмужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца", — обратилась к Хувен другая комментаторша.
Профессор Хувен, в свою очередь, поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов.
"Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", — добавила она.
При этом ученую поддержали многие пользователи.
"Я посмотрела все интервью и не нашла трансофобских замечаний. Где они?" — спросила Grandy knows.
"В замечаниях Хувен нет ничего трансфобного или вредного. Ее анализ верен. Самец и самка различаются по биологии. А беременеют женщины. Это правда", — прокомментировала Debbie Hayton.
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"То, что в университете есть "директор по вопросам многообразия и инклюзивности", говорит о том, что наука сошла с рельсов", — написал David Jackson.
"Возможно, вам придется уволиться. Ясно, что вы не специалист по хромосомам. Я понимаю "идентификацию как другого пола", но наука есть наука. Это не трансфобия", — обратилась к Льюис Kambree.
 
В миреСШАГарвардский университет
 
 
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