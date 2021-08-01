https://ria.ru/20210801/gektar-1743739085.html

Как получить и использовать арктический гектар

Как получить и использовать арктический гектар - РИА Новости, 01.08.2021

Как получить и использовать арктический гектар

С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:23

2021-08-01T09:23

2021-08-01T13:41

инфографика

общество

мурманская область

архангельская область

россия

республика карелия

красноярский край

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С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф. Первые полгода выдавать участки будут только местным жителям, с 1 февраля 2022 г. — гражданам других регионов и участникам программы переселения соотечественников. Где и на каких условиях выделяют по 100 соток на человека — в инфографике Ria.ru.

мурманская область

архангельская область

россия

республика карелия

красноярский край

республика коми

ненецкий автономный округ

арктика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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