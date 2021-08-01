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Как получить и использовать арктический гектар
Как получить и использовать арктический гектар - РИА Новости, 01.08.2021
Как получить и использовать арктический гектар
С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:23
2021-08-01T09:23
2021-08-01T13:41
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С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф. Первые полгода выдавать участки будут только местным жителям, с 1 февраля 2022 г. — гражданам других регионов и участникам программы переселения соотечественников. Где и на каких условиях выделяют по 100 соток на человека — в инфографике Ria.ru.
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