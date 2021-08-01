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Как получить и использовать арктический гектар
Как получить и использовать арктический гектар - РИА Новости, 01.08.2021
Как получить и использовать арктический гектар
С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:23
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республика карелия
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С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф. Первые полгода выдавать участки будут только местным жителям, с 1 февраля 2022 г. — гражданам других регионов и участникам программы переселения соотечественников. Где и на каких условиях выделяют по 100 соток на человека — в инфографике Ria.ru.
мурманская область
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республика карелия
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республика коми
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общество, мурманская область, архангельская область, россия, инфографика, республика карелия, красноярский край, ямало-ненецкий автономный округ (янао), республика коми, ненецкий автономный округ, арктический гектар, арктика
09:23 01.08.2021 (обновлено: 13:41 01.08.2021)
 

Как получить и использовать арктический гектар

Читать ria.ru в
С 1 августа россияне могут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. Для этого нужно заполнить заявление на сайте НаДальнийВосток.рф. Первые полгода выдавать участки будут только местным жителям, с 1 февраля 2022 г. — гражданам других регионов и участникам программы переселения соотечественников. Где и на каких условиях выделяют по 100 соток на человека — в инфографике Ria.ru.
Как получить и использовать арктический гектар 300Как получить и использовать арктический гектар 600
 
ИнфографикаОбществоМурманская областьАрхангельская областьРоссияРеспублика КарелияКрасноярский крайЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Республика КомиНенецкий автономный округАрктический гектарАрктика
 
 
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