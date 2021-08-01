https://ria.ru/20210801/fri-1743909970.html

В Бельгии отмечают день картофеля фри

В Бельгии отмечают день картофеля фри - РИА Новости, 01.08.2021

В Бельгии отмечают день картофеля фри

Бельгийцы шутят, что их страну, разделенную по языковому принципу на фламандскую и валлонскую части, прочно связывают воедино три вещи: бельгийское пиво,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T23:18

2021-08-01T23:18

2021-08-01T23:45

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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Бельгийцы шутят, что их страну, разделенную по языковому принципу на фламандскую и валлонскую части, прочно связывают воедино три вещи: бельгийское пиво, национальная сборная по футболу, а также картофель фри.Бельгийский картофель фри или "фрит бельж", наряду с шоколадом и пивом, является кулинарным символом Бельгии и национальной гордостью бельгийцев, которые говорят, что не станут доверять человеку, если он не любит знаменитую бельгийскую картошку, жареную в особом фритюре.В Международный день бельгийского картофеля, который отмечается 1 августа, корреспондент РИА Новости обошел несколько популярных в Брюсселе "фритюрочных" и даже посетил музей бельгийской картошки, чтобы выведать секреты приготовления этого легендарного блюда и понять, почему бельгийский картофель во всем остальном мире принято называть "французским" - "френч фрайз".ВЕЧНЫЙ СПОРБельгийцы могут говорить о бельгийских "фритах" бесконечно, слагают о картошке стихи и песни и без устали оспаривают ее французское происхождение, якобы приписанное блюду "по ошибке".Исследователь истории появления картофеля фри бельгиец Хьюго Умбер решил открыть посвященный бельгийской картошке фри музей и, по совместительству, тематический семейный отель, в котором есть всего один номер, но он полностью посвящен "фритам".В беседе с РИА Новости Умбер признал, что достоверно узнать, где именно впервые приготовили то, что сегодня все называют картофелем фри, вряд ли удастся. По его словам, последние исследования все-таки указывают на французское происхождение, однако создание настоящего культа "фритов" принадлежит, безусловно, бельгийцам."Этот спор не разрешится никогда. Сложно точно сказать, кто первым нарезал картофель таким образом и бросил его в масло… Но если картофель фри и попал в Бельгию из Франции, то именно бельгийцы позже сформировали целую культуру из этого. Ведь во Франции, как правило, это всего лишь гарнир к основному блюду, а для нас это самостоятельное основное блюдо. К тому же, в Бельгии традиционно жаренный картофель едят по пятницам", - рассказал Умбер.ИЗВИНИ, Я ЕМ КАРТОШКУВ музее бельгийской картошки посетитель с удивлением обнаруживает десятки предметов, относящихся к времени от XIX века до наших дней, посвященных "фритам" или предназначенные для их приготовления: разнообразные приспособления для подачи картошки: бумажные и даже фарфоровые треугольные пакетики и современные сетчатые металлические "ковшики", музыкальные виниловые пластинки с песенками про "фриты", игрушки, где детям предлагается роль уличного продавца картошки.На одной из старых почтовых открыток, где изображена пышущая здоровьем статная дама с треугольным бумажным "конвертиком" фри в руках, отпечатано: "Извини, у меня жирные от картошки пальцы, поэтому писать не могу, посылаю эту открытку"."Вот, смотрите. Совершенно случайно удалось приобрести эту картофелерезку, самую древнюю из известных сейчас, начала XIX века. Так вот на ней указано, что она была запатентована во Франции", - исследователь демонстрирует один из многочисленных экспонатов музея – металлический цилиндр с остро заточенной сеткой-ячейками для нарезки клубней картофеля в форме палочек."Вы знаете, есть много красивых историй о появлении картофеля фри именно в его современном виде. Например, рассказывают о рыбаках, которые жарили в масле рыбу, а в межсезонье решили таким же образом жарить картофель", - улыбается Умбер.ФРИТЮРОЧНЫЕСегодня по всей Бельгии очень распространены "жарочные бараки" - небольшие отдельно стоящие павильончики или переделанные во "фритюрочные" автобусы, вагоны трамваев и поездов. В таких павильонах может располагаться только кухня или еще несколько столиков для посетителей.Всего в Бельгии насчитывается порядка пяти тысяч таких заведений. Как правило, это семейный бизнес. При этом услугами "фритюрочных" пользуются порядка 80% бельгийцев, поэтому вагончики с картофелем фри стали и важным местом встреч для бельгийцев.В Международный день картошки какой-либо особой программы кафе "фритов" для брюссельцев не предусмотрели: традиционные очереди у павильонов и суетящиеся повара."Картошка всегда была питательным и недорогим быстрым обедом. В свое время, когда прокладывали железные дороги, торговцы "фритами" следовали за рабочими, которые переезжали по мере продвижения строительства. Еще традиционно "фритюрочные" устанавливают вблизи вокзалов, где всегда было много спешащих небогатых и голодных людей", - рассказал РИА Новости работник одного из популярных в Брюсселе павильонов с картошкой фри, под который переделали старинный вагон трамвая.По его словам, уникальность бельгийских "фритов" не только в их богатой истории. Значение имеет сорт картофеля, его свежесть, условия хранения сырой картошки. Но главной "изюминкой", конечно является специальный рецепт приготовления и секреты подачи блюда.ГОВЯЖИЙ ЖИР И ЖАРКА В ДВА ЗАХОДАВ Бельгии картофель принято жарить в два захода при разной температуре. Между двумя жарками картофельные палочки обязательно должны "отдохнуть" 20 минут, чтобы на выходе добиться потрясающего сочетания вкусов и консистенции: хрустящей внешней корочки и ароматного пюре внутри.После того, как с готового картофеля удалили лишний жир, его быстро перекладывают в специальные бумажные кулечки и немедленно передают покупателю – готовый картофель не должен остыть и потерять хрусткость. Чтобы дольше сохранять свойства "фритов" владельцы "фритюрочных" стали использовать специальную упаковку с дырочками для вывода пара и специальной подставочкой, отделяющей соус от основного блюда."Классический бельгийский рецепт предполагает использование для жарки не растительного масла, а говяжьего жира. Старый классический рецепт предполагал и вовсе использование смеси трех видов жира: говяжьего, свиного и конского. Сейчас некоторые заведения, чтобы привлечь посетителей, жарят даже на утином жире, используют масло с ароматными травами. Это целое искусство, таких "фритов" вы не попробуете нигде, кроме Бельгии, угощайтесь", - продавец картофеля весело подмигивает, протягивая огромный ароматный и горячий картонный треугольник.В Бельгии ежегодно потребляют порядка двух миллионов тонн картошки. Но бельгийские "фриты" - не только традиция, но и прибыльный бизнес. Бельгия лидирует в мире по экспорту продукции из картофеля. "Фриты" продаются в 150 странах мира. Объем экспорта достигает двух миллиардов евро в год.

https://ria.ru/20210414/chipsy-1728225087.html

https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html

https://ria.ru/20210727/armeniya-1742067155.html

https://ria.ru/20210801/eda-1743852173.html

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в мире, бельгия, франция, брюссель