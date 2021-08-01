https://ria.ru/20210801/frantsiya-1743869758.html

На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека

На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека - РИА Новости, 01.08.2021

На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека

Правоохранители задержали 72 человека на акциях протеста против санитарных пропусков, которые проходили в субботу по всей Франции, сообщает Франс Пресс со... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:05

2021-08-01T15:05

2021-08-01T15:40

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франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали 72 человека на акциях протеста против санитарных пропусков, которые проходили в субботу по всей Франции, сообщает Франс Пресс со ссылкой на обновлённые данные МВД страны.По данным министерства внутренних дел на воскресенье, на акциях во Франции было задержано 72 человека, в Париже - 26 человек.Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.Также ряд манифестантов задержаны за "хранение взрывчатых веществ". В ходе акций в Париже также пострадали трое полицейских.Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже. Одна из манифестации стартовала у станции метро Вилье в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водомёты.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html

https://ria.ru/20210731/parizh-1743796922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19