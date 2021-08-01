https://ria.ru/20210801/frantsiya-1743869758.html
На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека
На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека - РИА Новости, 01.08.2021
На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека
Правоохранители задержали 72 человека на акциях протеста против санитарных пропусков, которые проходили в субботу по всей Франции, сообщает Франс Пресс со... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:05
2021-08-01T15:05
2021-08-01T15:40
распространение коронавируса
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали 72 человека на акциях протеста против санитарных пропусков, которые проходили в субботу по всей Франции, сообщает Франс Пресс со ссылкой на обновлённые данные МВД страны.По данным министерства внутренних дел на воскресенье, на акциях во Франции было задержано 72 человека, в Париже - 26 человек.Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.Также ряд манифестантов задержаны за "хранение взрывчатых веществ". В ходе акций в Париже также пострадали трое полицейских.Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже. Одна из манифестации стартовала у станции метро Вилье в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водомёты.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
15:05 01.08.2021 (обновлено: 15:40 01.08.2021)
На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека
"Франс Пресс": на субботних акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 72 человека
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости.
Правоохранители задержали 72 человека на акциях протеста против санитарных пропусков, которые проходили в субботу по всей Франции, сообщает Франс Пресс
со ссылкой на обновлённые данные МВД страны.
По данным министерства внутренних дел на воскресенье, на акциях во Франции
было задержано 72 человека, в Париже
- 26 человек.
Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.
Также ряд манифестантов задержаны за "хранение взрывчатых веществ". В ходе акций в Париже также пострадали трое полицейских.
Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.
По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже. Одна из манифестации стартовала у станции метро Вилье в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.
Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водомёты.
В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.