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Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ
Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ - РИА Новости, 01.08.2021
Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:12
2021-08-01T16:12
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что у него был талант любить и слышать каждого студента.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.Он добавил, что Засурский - человек, посвятивший всю свою жизнь факультету и воспитавший несколько поколений журналистов, каждый из которых считает его своим личным наставником.
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский, валерий фальков, россия
16:12 01.08.2021
 
Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ

Глава Минобрнауки Фальков: Засурский умел любить и слышать каждого студента

© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что у него был талант любить и слышать каждого студента.
Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Ясен Николаевич - душа журфака МГУ ... Особый талант - любить и слышать каждого своего студента, быть в меру понимающим и в меру строгим, делиться не только знаниями, но и личным опытом. Все это отличало Ясена Засурского, большого подвижника и энтузиаста, по праву получившего высочайшее профессиональное и общественное признание", - приводит пресс-служба министерства слова Фалькова.
Он добавил, что Засурский - человек, посвятивший всю свою жизнь факультету и воспитавший несколько поколений журналистов, каждый из которых считает его своим личным наставником.
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 11:34
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
 
ОбществоОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваЯсен ЗасурскийВалерий ФальковРоссия
 
 
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