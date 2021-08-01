Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ
Глава Минобрнауки Фальков: Засурский умел любить и слышать каждого студента
© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что у него был талант любить и слышать каждого студента.
Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
"Ясен Николаевич - душа журфака МГУ ... Особый талант - любить и слышать каждого своего студента, быть в меру понимающим и в меру строгим, делиться не только знаниями, но и личным опытом. Все это отличало Ясена Засурского, большого подвижника и энтузиаста, по праву получившего высочайшее профессиональное и общественное признание", - приводит пресс-служба министерства слова Фалькова.
Он добавил, что Засурский - человек, посвятивший всю свою жизнь факультету и воспитавший несколько поколений журналистов, каждый из которых считает его своим личным наставником.