https://ria.ru/20210801/falkov-1743877397.html

Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ

Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ - РИА Новости, 01.08.2021

Глава Минобрнауки назвал Засурского душой журфака МГУ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:12

2021-08-01T16:12

2021-08-01T16:12

общество

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

ясен засурский

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского, отметив, что у него был талант любить и слышать каждого студента.Ранее сообщалось, что президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.Он добавил, что Засурский - человек, посвятивший всю свою жизнь факультету и воспитавший несколько поколений журналистов, каждый из которых считает его своим личным наставником.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский, валерий фальков, россия