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ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий
ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий - РИА Новости, 01.08.2021
ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий
Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по ведению реестра... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:55
2021-08-01T14:24
общество
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национально-культурной автономии" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ФАДН выполняет функции по выработке и реализации государственной национальной политики. При этом регистрирует некоммерческие организации Минюст России. Законопроектом предлагается наделить ФАДН полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий."Ведение реестра будет осуществляться на основании данных, предоставляемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций", - подчеркивается в сообщении.
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общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия
12:55 01.08.2021 (обновлено: 14:24 01.08.2021)
 
ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий

Правительство наделило ФАДН полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национально-культурной автономии" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ФАДН выполняет функции по выработке и реализации государственной национальной политики. При этом регистрирует некоммерческие организации Минюст России. Законопроектом предлагается наделить ФАДН полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий.
"Ведение реестра будет осуществляться на основании данных, предоставляемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций", - подчеркивается в сообщении.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов на заседании президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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ОбществоФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Россия
 
 
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