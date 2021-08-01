https://ria.ru/20210801/fadn-1743856457.html

ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий

ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий - РИА Новости, 01.08.2021

ФАДН получило полномочия по реестру национально-культурных автономий

Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по ведению реестра... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:55

2021-08-01T12:55

2021-08-01T14:24

общество

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национально-культурной автономии" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ФАДН выполняет функции по выработке и реализации государственной национальной политики. При этом регистрирует некоммерческие организации Минюст России. Законопроектом предлагается наделить ФАДН полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий."Ведение реестра будет осуществляться на основании данных, предоставляемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210128/khranitel-1594947567.html

россия

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общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия