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Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине
Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине - РИА Новости, 01.08.2021
Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине
Тимур Еремеев рассказал, что чувствует по отношению к Спартаку Мишулину. Переживаниями он поделился в интервью для сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:16
2021-08-01T16:16
2021-08-01T16:16
шоубиз
скончался спартак мишулин
тимур еремеев
знаменитости
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Тимур Еремеев рассказал, что чувствует по отношению к Спартаку Мишулину. Переживаниями он поделился в интервью для сайта Teleprogramma.pro. СМИ напомнило ему, что люди интересуются, действительно ли он сын Мишулина. "Коротко — да, но я не вижу смысла снова и снова рассказывать о моем родстве. Выходили программы "Пусть говорят" на Первом канале. Думаю, что на данный момент я ответил на все", — заявляет артист.Актер уверяет, что вспоминает Мишулина с любовью. Он также отметил, что, по его мнению, дети редко плохо думают об ушедших из жизни родителях. "Никаких претензий к Спартаку Мишулину лично у меня никогда не возникало", — говорит Тимур. Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года.
https://ria.ru/20210609/mishulina-1736279335.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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скончался спартак мишулин, тимур еремеев, знаменитости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Тимур Еремеев рассказал, что чувствует по отношению к Спартаку Мишулину. Переживаниями он поделился
в интервью для сайта Teleprogramma.pro.
СМИ напомнило ему, что люди интересуются, действительно ли он сын Мишулина.
"Коротко — да, но я не вижу смысла снова и снова рассказывать о моем родстве. Выходили программы "Пусть говорят" на Первом канале. Думаю, что на данный момент я ответил на все", — заявляет артист.
Актер уверяет, что вспоминает Мишулина с любовью. Он также отметил, что, по его мнению, дети редко плохо думают об ушедших из жизни родителях.
"Никаких претензий к Спартаку Мишулину лично у меня никогда не возникало", — говорит Тимур.
Спартак Мишулин умер
17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года.