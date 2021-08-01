https://ria.ru/20210801/eremeev-1743665261.html

Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине

Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине - РИА Новости, 01.08.2021

Претензий не возникало: Тимур Еремеев вспомнил о Спартаке Мишулине

Тимур Еремеев рассказал, что чувствует по отношению к Спартаку Мишулину. Переживаниями он поделился в интервью для сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:16

2021-08-01T16:16

2021-08-01T16:16

шоубиз

скончался спартак мишулин

тимур еремеев

знаменитости

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Тимур Еремеев рассказал, что чувствует по отношению к Спартаку Мишулину. Переживаниями он поделился в интервью для сайта Teleprogramma.pro. СМИ напомнило ему, что люди интересуются, действительно ли он сын Мишулина. "Коротко — да, но я не вижу смысла снова и снова рассказывать о моем родстве. Выходили программы "Пусть говорят" на Первом канале. Думаю, что на данный момент я ответил на все", — заявляет артист.Актер уверяет, что вспоминает Мишулина с любовью. Он также отметил, что, по его мнению, дети редко плохо думают об ушедших из жизни родителях. "Никаких претензий к Спартаку Мишулину лично у меня никогда не возникало", — говорит Тимур. Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года.

https://ria.ru/20210609/mishulina-1736279335.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скончался спартак мишулин, тимур еремеев, знаменитости