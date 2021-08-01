https://ria.ru/20210801/eda-1743852173.html
Названы продукты, убивающие поджелудочную железу
Названы продукты, убивающие поджелудочную железу - РИА Новости, 01.08.2021
Названы продукты, убивающие поджелудочную железу
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы. Об этом пишет "Российская газета". РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:05
2021-08-01T12:05
2021-08-01T16:23
еда
здоровье - общество
здоровье
зухра павлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/76610/38/766103884_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5a7eb5b191a0531d5d403c1544e6ff67.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы. Об этом пишет "Российская газета".Как заявила специалист, употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы."В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.Эндокринолог рекомендовала делать трехчасовые перерывы между приемами пищи. "Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи, и не позже, чем через пять часов", — уточнила доктор. Эксперт подчеркнула, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит": при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ (липопротеинлипаза) активизируется в жировой ткани, что приводит к накоплению жировых запасов.
https://ria.ru/20210430/sladkoe-1730599347.html
https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/76610/38/766103884_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_42f60531b8f1ea8332d82c8f196c665f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, здоровье - общество, здоровье, зухра павлова
12:05 01.08.2021 (обновлено: 16:23 01.08.2021)
Названы продукты, убивающие поджелудочную железу
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пище, убивающей поджелудочную железу
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова
рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы. Об этом пишет "Российская газета
".
Как заявила специалист, употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы.
"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.
Эндокринолог рекомендовала делать трехчасовые перерывы между приемами пищи. "Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи, и не позже, чем через пять часов", — уточнила доктор. Эксперт подчеркнула, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит": при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ (липопротеинлипаза) активизируется в жировой ткани, что приводит к накоплению жировых запасов.