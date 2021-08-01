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Названы продукты, убивающие поджелудочную железу

Названы продукты, убивающие поджелудочную железу - РИА Новости, 01.08.2021

Названы продукты, убивающие поджелудочную железу

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы. Об этом пишет "Российская газета". РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:05

2021-08-01T12:05

2021-08-01T16:23

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зухра павлова

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы. Об этом пишет "Российская газета".Как заявила специалист, употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы."В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.Эндокринолог рекомендовала делать трехчасовые перерывы между приемами пищи. "Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи, и не позже, чем через пять часов", — уточнила доктор. Эксперт подчеркнула, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит": при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ (липопротеинлипаза) активизируется в жировой ткани, что приводит к накоплению жировых запасов.

https://ria.ru/20210430/sladkoe-1730599347.html

https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, здоровье - общество, здоровье, зухра павлова