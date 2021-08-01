https://ria.ru/20210801/dtp-1743903168.html

В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка

В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка - РИА Новости, 01.08.2021

В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка

Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T21:03

2021-08-01T21:03

2021-08-01T21:03

происшествия

иваново

ивановская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена служебная проверка, сообщили журналистам в УМВД по региону."Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем "УАЗ 390995-04", у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия вызывались инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. "Девушка в медицинской помощи не нуждалась", - отметили в УМВД.Водитель был трезв. В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). "По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html

иваново

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иваново, ивановская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия