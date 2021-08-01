https://ria.ru/20210801/dtp-1743903168.html
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка - РИА Новости, 01.08.2021
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка
Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T21:03
2021-08-01T21:03
2021-08-01T21:03
происшествия
иваново
ивановская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена служебная проверка, сообщили журналистам в УМВД по региону."Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем "УАЗ 390995-04", у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия вызывались инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. "Девушка в медицинской помощи не нуждалась", - отметили в УМВД.Водитель был трезв. В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). "По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
иваново
ивановская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ивановская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка