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В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка - РИА Новости, 01.08.2021
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка
Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T21:03
2021-08-01T21:03
происшествия
иваново
ивановская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена служебная проверка, сообщили журналистам в УМВД по региону."Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем "УАЗ 390995-04", у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия вызывались инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. "Девушка в медицинской помощи не нуждалась", - отметили в УМВД.Водитель был трезв. В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). "По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
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происшествия, иваново, ивановская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия
21:03 01.08.2021
 
В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка

В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил девушку-подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полицейский в Иваново на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-детнюю девушку, медицинская помощь ей не понадобилась, назначена служебная проверка, сообщили журналистам в УМВД по региону.
"Первого августа полицейский-водитель ОБ ППСп УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем "УАЗ 390995-04", у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на место происшествия вызывались инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. "Девушка в медицинской помощи не нуждалась", - отметили в УМВД.
Водитель был трезв. В его отношении составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). "По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИвановоИвановская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Россия
 
 
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