Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/dtp-1743837172.html
В Симферополе машина врезалась в электроопору
В Симферополе машина врезалась в электроопору - РИА Новости, 01.08.2021
В Симферополе машина врезалась в электроопору
Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:37
2021-08-01T09:37
происшествия
севастополь
республика крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Отмечается, что дорожная авария произошла минувшей ночью на улице Севастопольской."Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач. Погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении. Пассажир, сидевший сзади, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Проводится проверка.
https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
севастополь
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, республика крым, симферополь
09:37 01.08.2021
 
В Симферополе машина врезалась в электроопору

В Симферополе машина врезалась в электроопору, два человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Отмечается, что дорожная авария произошла минувшей ночью на улице Севастопольской.
"Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач. Погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении. Пассажир, сидевший сзади, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 15:48
В результате ДТП под Курском погиб человек
 
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния