https://ria.ru/20210801/dtp-1743837172.html
В Симферополе машина врезалась в электроопору
В Симферополе машина врезалась в электроопору - РИА Новости, 01.08.2021
В Симферополе машина врезалась в электроопору
Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:37
2021-08-01T09:37
2021-08-01T09:37
происшествия
севастополь
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Отмечается, что дорожная авария произошла минувшей ночью на улице Севастопольской."Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач. Погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении. Пассажир, сидевший сзади, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Проводится проверка.
https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
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происшествия, севастополь, республика крым, симферополь
В Симферополе машина врезалась в электроопору
В Симферополе машина врезалась в электроопору, два человека погибли