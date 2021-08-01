https://ria.ru/20210801/dtp-1743837172.html

В Симферополе машина врезалась в электроопору

В Симферополе машина врезалась в электроопору - РИА Новости, 01.08.2021

В Симферополе машина врезалась в электроопору

Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:37

2021-08-01T09:37

2021-08-01T09:37

происшествия

севастополь

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с электроопорой в центре Симферополя, погибли два человека, одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Отмечается, что дорожная авария произошла минувшей ночью на улице Севастопольской."Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач. Погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении. Пассажир, сидевший сзади, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Проводится проверка.

https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html

севастополь

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, республика крым, симферополь