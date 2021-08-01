https://ria.ru/20210801/dolgi-1743831168.html

Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 01.08.2021

Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:10

2021-08-01T08:10

2021-08-01T10:23

общество

владимир груздев

госдума рф

эльман мехтиев

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Он пояснил, что речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей."Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", — сказал Мехтиев.Чтобы избежать такой ситуации на границе, человеку стоит за десять-четырнадцать дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя.По словам президента НАПКА, кредиторы сейчас все чаще обращаются к судебному инструменту взыскания, однако в приоритете по-прежнему остаются досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Однако в условиях ковидных ограничений на перемещения запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев этого года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в июле рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.

https://ria.ru/20210723/avtokredit-1742463620.html

https://ria.ru/20210722/dolgi-1742301501.html

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общество, владимир груздев, госдума рф, эльман мехтиев