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Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 01.08.2021
Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:10
2021-08-01T10:23
общество
владимир груздев
госдума рф
эльман мехтиев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Он пояснил, что речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей."Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", — сказал Мехтиев.Чтобы избежать такой ситуации на границе, человеку стоит за десять-четырнадцать дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя.По словам президента НАПКА, кредиторы сейчас все чаще обращаются к судебному инструменту взыскания, однако в приоритете по-прежнему остаются досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Однако в условиях ковидных ограничений на перемещения запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев этого года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в июле рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.
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общество, владимир груздев, госдума рф, эльман мехтиев
08:10 01.08.2021 (обновлено: 10:23 01.08.2021)
 
Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Глава НАПКА Эльман Мехтиев: число потенциально невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 миллиона

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота мобильного пункта судебных приставов в аэропорту "Шереметьево"
Работа мобильного пункта судебных приставов в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Он пояснил, что речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.
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"Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", — сказал Мехтиев.
Чтобы избежать такой ситуации на границе, человеку стоит за десять-четырнадцать дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.

"Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего", — отметил Мехтиев.

При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя.
По словам президента НАПКА, кредиторы сейчас все чаще обращаются к судебному инструменту взыскания, однако в приоритете по-прежнему остаются досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Однако в условиях ковидных ограничений на перемещения запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев этого года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в июле рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.
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ОбществоВладимир ГруздевГосдума РФЭльман Мехтиев
 
 
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