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США сократят штат посольства и консульств в России
США сократят штат посольства и консульств в России - РИА Новости, 01.08.2021
США сократят штат посольства и консульств в России
Соединённые Штаты с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:11
2021-08-01T00:11
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер российского правительства численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объёме. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля они продолжали оказывать ряд консульских услуг для граждан США.После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны решили запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий: российские дипломаты в Штатах регулярно сталкиваются с проблемой невыдачи им виз или отказом в их продлении, российское посольство не может заменить дипломатов, которые заканчивают командировку новыми сотрудниками. Кроме того Штаты не выдают визы членам семей дипломатов, а ещё в 2016 году закрыли доступ к российской дипсобственности в Нью-Йорке и Вашингтоне и потребовали закрыть консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне.Но, несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно. Россия со своей стороны предложила США вообще обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но Вашингтон отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, "света в конце тоннеля" в решении вопроса с нормальным функционированием посольств пока не видно.В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе."Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США", - заключил Антонов.
https://ria.ru/20210731/dialog-1743766553.html
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в мире, сша, россия
00:11 01.08.2021
 
США сократят штат посольства и консульств в России

США сократят штат посольства и консульств в России из-за запрета на найм персонала

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.
Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер российского правительства численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объёме. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - заявил Блинкен.
При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.
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Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля они продолжали оказывать ряд консульских услуг для граждан США.
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После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны решили запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий: российские дипломаты в Штатах регулярно сталкиваются с проблемой невыдачи им виз или отказом в их продлении, российское посольство не может заменить дипломатов, которые заканчивают командировку новыми сотрудниками. Кроме того Штаты не выдают визы членам семей дипломатов, а ещё в 2016 году закрыли доступ к российской дипсобственности в Нью-Йорке и Вашингтоне и потребовали закрыть консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне.
Но, несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно. Россия со своей стороны предложила США вообще обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но Вашингтон отказывается, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, "света в конце тоннеля" в решении вопроса с нормальным функционированием посольств пока не видно.
"В госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем", - сказал российский посол.
В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
"Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США", - заключил Антонов.
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