https://ria.ru/20210801/deti-1743907963.html

Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани

Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани - РИА Новости, 01.08.2021

Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани

Полиция Казани проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает МВД по... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:46

2021-08-01T22:46

2021-08-01T22:46

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция Казани проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники УМВД России по городу Казани 1 августа обнаружили видеоролик, на котором дети ходят по карнизу здания. Было установлено, что этот дом находится на улице Абсалямова. На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данному факту в отделе полиции "Ямашевский" проходит проверка. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые в дальнейшем будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.МВД отмечает, что дети не пострадали.

https://ria.ru/20210723/video-1742516276.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, россия