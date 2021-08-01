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Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани
Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани - РИА Новости, 01.08.2021
Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани
Полиция Казани проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает МВД по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T22:46
2021-08-01T22:46
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция Казани проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники УМВД России по городу Казани 1 августа обнаружили видеоролик, на котором дети ходят по карнизу здания. Было установлено, что этот дом находится на улице Абсалямова. На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.По данному факту в отделе полиции "Ямашевский" проходит проверка. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые в дальнейшем будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.МВД отмечает, что дети не пострадали.
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происшествия, казань, россия
22:46 01.08.2021
 
Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани

Полиция проверит сообщения о "прогулке" детей по карнизу высотки в Казани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция Казани проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает МВД по Татарстану.
"Сотрудники УМВД России по городу Казани 1 августа обнаружили видеоролик, на котором дети ходят по карнизу здания. Было установлено, что этот дом находится на улице Абсалямова. На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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По данному факту в отделе полиции "Ямашевский" проходит проверка. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые в дальнейшем будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
МВД отмечает, что дети не пострадали.
 
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