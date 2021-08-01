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В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2021
В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
Россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного дела, рассказала в беседе с "Российской газетой" заместитель... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:19
2021-08-01T15:19
2021-08-01T15:19
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного дела, рассказала в беседе с "Российской газетой" заместитель министра труда Ольга Баталина.По ее словам, главная задача пособий — в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах. Средства могут пойти, в частности, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом даже после приема на работу в течение трех месяцев продолжаются выплаты в размере прожиточного минимума. Желающим нужно встать на учет в службе занятости, а также зарегистрироваться на портале "Работа в России".Контракт может поспособствовать при становлении в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. "Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки", — объяснила Баталина.В этом году в рамках соцконтракта появилось еще одно направление — поддержка личного подсобного хозяйства. Оно предполагает выплату в 100 тысяч рублей, при этом необходимо быть зарегистрированным как самозанятый.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина
В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
Замминистра труда Баталина напомнила россиянам о выплате в 250 тысяч рублей
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного дела, рассказала в беседе с "Российской газетой"
заместитель министра труда Ольга Баталина
.
По ее словам, главная задача пособий — в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах. Средства могут пойти, в частности, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом даже после приема на работу в течение трех месяцев продолжаются выплаты в размере прожиточного минимума. Желающим нужно встать на учет в службе занятости, а также зарегистрироваться на портале "Работа в России".
Контракт может поспособствовать при становлении в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. "Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки", — объяснила Баталина.
В этом году в рамках соцконтракта появилось еще одно направление — поддержка личного подсобного хозяйства. Оно предполагает выплату в 100 тысяч рублей, при этом необходимо быть зарегистрированным как самозанятый.