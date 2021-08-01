https://ria.ru/20210801/borsch-1743897330.html

Повар на Кубани приготовил рекордные 1101 литр борща

Повар на Кубани приготовил рекордные 1101 литр борща - РИА Новости, 01.08.2021

Повар на Кубани приготовил рекордные 1101 литр борща

Кубанский повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща, попав в Книгу рекордов России, борщ доставлен местным казакам на пробу, сообщает администрация... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T19:32

2021-08-01T19:32

2021-08-01T19:32

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. Кубанский повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща, попав в Книгу рекордов России, борщ доставлен местным казакам на пробу, сообщает администрация Краснодарского края."Самый большой Кубанский борщ в России" сварили в этнокомплексе "Атамань". Изначально шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного и доступного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 1101 литр… Благодаря такому результату повар с традиционным кубанским блюдом попал в Книгу рекордов России", - сообщила пресс-служба администрации в воскресенье.При этом Землянов не исключает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд."Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне на пробу доставили казакам районного казачьего общества", - добавляется в релизе.На приготовление борща ушло по 80 килограммов лука и моркови, 120 килограммов картофеля, 100 килограммов мяса, 100 килограммов свежей капусты, 80 килограммов свеклы, 25 килограммов помидоров, 50 килограммов томатной пасты, 20 килограммов болгарского перца и 5 килограммов зелени, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210727/yarmarki-1743102845.html

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краснодарский край, россия