https://ria.ru/20210801/bodrum-1743845472.html
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль - РИА Новости, 01.08.2021
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, заявил министр сельского и лесного... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:59
2021-08-01T10:59
2021-08-01T11:12
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АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории", - написал Пакдемирли в Twitter.Накануне он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.В субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил РИА Новости об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности. Как заявил агентству представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, угрозы для их жизней нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/evakuatsiya-1743800669.html
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Лесные пожары подступили к отелям в Бодруме
Эвакуируемый в Бодруме отель - Titanic. И на этот курорт подступили лесные пожары.
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в мире, турция, мерсин, адана (провинция), россия, лесные пожары в турции
10:59 01.08.2021 (обновлено: 11:12 01.08.2021)
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
Пожар в районе турецкого Бодрума, из-за которого эвакуировали несколько отелей, взяли под контроль