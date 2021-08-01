https://ria.ru/20210801/bodrum-1743845472.html

Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль

Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль - РИА Новости, 01.08.2021

Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль

Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, заявил министр сельского и лесного... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:59

2021-08-01T10:59

2021-08-01T11:12

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россия

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории", - написал Пакдемирли в Twitter.Накануне он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.В субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил РИА Новости об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности. Как заявил агентству представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, угрозы для их жизней нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/evakuatsiya-1743800669.html

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

турция

мерсин

адана (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары подступили к отелям в Бодруме Эвакуируемый в Бодруме отель - Titanic. И на этот курорт подступили лесные пожары. 2021-08-01T10:59 true PT1M22S

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в мире, турция, мерсин, адана (провинция), россия, лесные пожары в турции