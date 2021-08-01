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Двадцатидвухлетний блогер умер во время съемок

Двадцатидвухлетний блогер умер во время съемок - РИА Новости, 01.08.2021

Двадцатидвухлетний блогер умер во время съемок

Ютьюбер из Дании Альберт Дирлунд сорвался со скалы в Итальянских Альпах во время съемки ролика, пишет New York Post. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:10

2021-08-01T22:10

2021-08-01T23:39

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ютьюбер из Дании Альберт Дирлунд сорвался со скалы в Итальянских Альпах во время съемки ролика, пишет New York Post.Двадцатидвухлетний блогер оступился и случайно упал с высоты около 200 метров со склона горы Сечеда в Валь-Гардене. Спасателям не удалось ему помочь, блогер скончался на месте.У Альберта Дирлунда было около 175 тысяч подписчиков на YouTube и более 200 тысяч в Instagram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, италия, дания, youtube