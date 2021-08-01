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Эксперт рассказал о развитии производства электрокаров в России
Эксперт рассказал о развитии производства электрокаров в России - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт рассказал о развитии производства электрокаров в России
Около 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими, заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:47
2021-08-01T14:14
экономика
алексей боровков
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими, заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.Эксперт считает, что достичь показателя в 10% позволит реализация проекта "Электро-автомобиль и водородный автомобиль"."Электро-автомобиль и водородный автомобиль" является одним из пяти проектов-маяков. Его цель - создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливном элементе, а также зарядную и заправочную инфраструктуру. Реализация проекта-маяка позволит достичь доли не менее 10% в общем объеме производства транспортных средств в РФ в 2030 году", - сказал Боровков.К 2024 году в России произведут не менее 25 тысяч электроавтомобилей, считает он. По его словам, к этому сроку в стране построят около 9 тысяч зарядных станций, а к 2030 году их число увеличится до 72 тысяч.По данным соруководителя рабочей группы "Технета", на развитие рынка электрокаров к 2024 году планируется привлечь более 73,5 миллиарда рублей частных инвестиций, а к 2030 году - не менее 498 миллиардов рублей частных инвестиций."В целом объем дополнительных налоговых поступлений от отрасли составит не менее 20,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет РФ. К 2030 году этот показатель вырастет до 460 миллиардов рублей", - указал он.
https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html
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экономика, алексей боровков, национальная технологическая инициатива (нти), россия
08:47 01.08.2021 (обновлено: 14:14 01.08.2021)
 
Эксперт рассказал о развитии производства электрокаров в России

Эксперт Алексей Боровков: к 2030 году каждое десятое производимое в России авто будет электрокаром

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектромобиль "Кама-1", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими, заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.
Эксперт считает, что достичь показателя в 10% позволит реализация проекта "Электро-автомобиль и водородный автомобиль".
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"Электро-автомобиль и водородный автомобиль" является одним из пяти проектов-маяков. Его цель - создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливном элементе, а также зарядную и заправочную инфраструктуру. Реализация проекта-маяка позволит достичь доли не менее 10% в общем объеме производства транспортных средств в РФ в 2030 году", - сказал Боровков.
К 2024 году в России произведут не менее 25 тысяч электроавтомобилей, считает он. По его словам, к этому сроку в стране построят около 9 тысяч зарядных станций, а к 2030 году их число увеличится до 72 тысяч.
По данным соруководителя рабочей группы "Технета", на развитие рынка электрокаров к 2024 году планируется привлечь более 73,5 миллиарда рублей частных инвестиций, а к 2030 году - не менее 498 миллиардов рублей частных инвестиций.
"В целом объем дополнительных налоговых поступлений от отрасли составит не менее 20,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет РФ. К 2030 году этот показатель вырастет до 460 миллиардов рублей", - указал он.
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ЭкономикаАлексей БоровковНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
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