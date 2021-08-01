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Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август - РИА Новости, 01.08.2021
Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:51
2021-08-01T15:46
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, последний летний месяц будет противоположным июлю — лето пойдет на спад."По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, но буквально на символические 0,3-0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность", — пояснил синоптик.Тишковец отметил, что самыми теплыми будут первые десять дней августа — "столбики термометров попробуют штурмовать даже 30-градусную высоту".К середине месяца температурные показатели "вернутся в свое климатическое русло": ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, днем воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.Погода будет дождливой, или "хлябистой", как говорили в старину. "Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами — на юге региона, а также в Черноземье — в осадкомеры попадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы", — добавил синоптик.По его словам, свыше половины месячного объема осадков выпадет за первые десять дней.В следующие выходные в Москве нужно успеть последний раз комфортно искупаться, отметил Тишковец. После этого температура воды опустится ниже плюс 20.Он сообщил, что июль в Москве на 2,5 градуса превысил температурную норму. Но по количеству осадков недобрал 65% от положенного за весь месяц.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
14:51 01.08.2021 (обновлено: 15:46 01.08.2021)
 
Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август

Синоптик Тишковец: август в Москве будет дождливым и умеренно теплым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве
Девушки гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, последний летний месяц будет противоположным июлю — лето пойдет на спад.
"По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, но буквально на символические 0,3-0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность", — пояснил синоптик.
Тишковец отметил, что самыми теплыми будут первые десять дней августа — "столбики термометров попробуют штурмовать даже 30-градусную высоту".
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К середине месяца температурные показатели "вернутся в свое климатическое русло": ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, днем воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.

"Начнется поворот к осени: заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени — среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 15 градусов", — сообщил Тишковец.

Погода будет дождливой, или "хлябистой", как говорили в старину.
"Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами — на юге региона, а также в Черноземье — в осадкомеры попадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы", — добавил синоптик.
По его словам, свыше половины месячного объема осадков выпадет за первые десять дней.

В следующие выходные в Москве нужно успеть последний раз комфортно искупаться, отметил Тишковец. После этого температура воды опустится ниже плюс 20.
Он сообщил, что июль в Москве на 2,5 градуса превысил температурную норму. Но по количеству осадков недобрал 65% от положенного за весь месяц.
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