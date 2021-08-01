https://ria.ru/20210801/avgust-1743868428.html

Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август

Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август - РИА Новости, 01.08.2021

Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август

Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:51

2021-08-01T14:51

2021-08-01T15:46

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, последний летний месяц будет противоположным июлю — лето пойдет на спад."По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, но буквально на символические 0,3-0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность", — пояснил синоптик.Тишковец отметил, что самыми теплыми будут первые десять дней августа — "столбики термометров попробуют штурмовать даже 30-градусную высоту".К середине месяца температурные показатели "вернутся в свое климатическое русло": ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, днем воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.Погода будет дождливой, или "хлябистой", как говорили в старину. "Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами — на юге региона, а также в Черноземье — в осадкомеры попадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы", — добавил синоптик.По его словам, свыше половины месячного объема осадков выпадет за первые десять дней.В следующие выходные в Москве нужно успеть последний раз комфортно искупаться, отметил Тишковец. После этого температура воды опустится ниже плюс 20.Он сообщил, что июль в Москве на 2,5 градуса превысил температурную норму. Но по количеству осадков недобрал 65% от положенного за весь месяц.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://ria.ru/20210723/meteorolog-1742256722.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода