https://ria.ru/20210801/armiya-1743888241.html

В районе Тибета установили горячую линию между армиями Индии и Китая

В районе Тибета установили горячую линию между армиями Индии и Китая - РИА Новости, 01.08.2021

В районе Тибета установили горячую линию между армиями Индии и Китая

Вооруженные силы КНР и Индии установили горячую линию в районе Тибета для укрепления приграничных отношений. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T17:54

2021-08-01T17:54

2021-08-01T17:54

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы КНР и Индии установили горячую линию в районе Тибета для укрепления приграничных отношений."Горячая линия была установлена между индийской армией в Конгра Ла (Северный Сикким) и Народно-освободительной армией Китая в поселке Камба (Тибетский автономный район) для дальнейшего укрепления духа доверия и добрых отношений на границе", - говорится в заявлении индийского министерства обороны, опубликованном на сайте бюро информации правительства.Отмечается, что мероприятие совпало с годовщиной образования Народно-освободительной армии Китая.Согласно заявлению, на мероприятии присутствовали полевые командиры армий обеих стран.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Отношения между странами остаются напряженными после того, как с мая 2020 года в Ладакхе произошли несколько столкновений, в результате которых были погибшие и раненые. Обе страны усилили присутствие военных в регионе и направили туда военную технику, включая танки и самолеты. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, оценивается, что Китай развернул равное количество войск.Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне военных и дипломатов, однако после нескольких раундов переговоров никакого прорыва достигнуто не было. Вместе с тем Индия и Китай договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам, а также добиваться урегулирования других нерешенных вопросов, чтобы совместно поддерживать мир и спокойствие на границе.

https://ria.ru/20210604/spory-1735734004.html

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в мире, китай, тибет, кашмир