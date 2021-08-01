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Туризм
https://ria.ru/20210801/anapa-1743871601.html
Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами - РИА Новости, 01.08.2021
Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
Аэропорт города-курорта Анапа в воскресенье переполнен вылетающими туристами, очереди образовались даже у входа в здание воздушной гавани, передает... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:25
2021-08-01T18:25
туризм
краснодарский край
анапа
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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АНАПА, 1 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Аэропорт города-курорта Анапа в воскресенье переполнен вылетающими туристами, очереди образовались даже у входа в здание воздушной гавани, передает корреспондент РИА Новости.Аэропорт Анапы переполнен улетающими гостями города. Длинные очереди образовались на вход в само здание, к стойкам регистрации и на посадку. Свободных сидячих мест внутри нет. Многие туристы без защитных масок.С 1 августа в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели. Теперь при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании, при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее, чем за полгода до заселения, заболевании.В июле на курорты Кубани можно было приезжать со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справкой о перенесенном коронавирусе в течение полугода.
https://ria.ru/20210801/puteshestviya-1743817664.html
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краснодарский край, анапа, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:25 01.08.2021 (обновлено: 18:25 01.08.2021)
 
Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами

В аэропорту Анапы образовались скопления людей на фоне вступления новых правил по коронавирусу

© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
АНАПА, 1 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Аэропорт города-курорта Анапа в воскресенье переполнен вылетающими туристами, очереди образовались даже у входа в здание воздушной гавани, передает корреспондент РИА Новости.
Аэропорт Анапы переполнен улетающими гостями города. Длинные очереди образовались на вход в само здание, к стойкам регистрации и на посадку. Свободных сидячих мест внутри нет. Многие туристы без защитных масок.
С 1 августа в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели. Теперь при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании, при этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе, для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее, чем за полгода до заселения, заболевании.
В июле на курорты Кубани можно было приезжать со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справкой о перенесенном коронавирусе в течение полугода.
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 02:10Туризм
Россиянам рассказали, как лучше планировать путешествие в пандемию
 
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