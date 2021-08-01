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В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю
В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю - РИА Новости, 01.08.2021
В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю
Сель перекрыл автодорогу, ведущую к альплагерю "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), где сейчас находятся 180 человек, в том числе десять... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T22:42
2021-08-01T22:47
происшествия
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Сель перекрыл автодорогу, ведущую к альплагерю "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), где сейчас находятся 180 человек, в том числе десять детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ."В 21.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю "Безенги". В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нем осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания."На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России – три человека и единица техники. Спасателями с наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов", - подчеркивает пресс-служба.По ее данным, работы по расчистке автодороги начнутся в 06.00 мск в понедельник, ориентировочное время их завершения – 18.00 мск.МЧС просит жителей и гостей республики временно воздержаться от поездок в данном направлении.
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происшествия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
22:42 01.08.2021 (обновлено: 22:47 01.08.2021)
 
В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю

Сель перекрыл дорогу к альплагерю в горах КБР, где находятся 180 человек

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Сель перекрыл автодорогу, ведущую к альплагерю "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), где сейчас находятся 180 человек, в том числе десять детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"В 21.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю "Безенги". В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нем осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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Отмечается, что в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.
"На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России – три человека и единица техники. Спасателями с наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, работы по расчистке автодороги начнутся в 06.00 мск в понедельник, ориентировочное время их завершения – 18.00 мск.
МЧС просит жителей и гостей республики временно воздержаться от поездок в данном направлении.
 
ПроисшествияЧерекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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