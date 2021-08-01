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В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских - РИА Новости, 01.08.2021

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских

В Берлине более десяти полицейских пострадали на акциях ковид-диссидентов, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Тило Каблитц. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:17

2021-08-01T22:17

2021-08-01T23:24

в мире

берлин (город)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. В Берлине более десяти полицейских пострадали на акциях ковид-диссидентов, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Тило Каблитц.В воскресенье в столице Германии, несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты движения Querdenken, которое выступает против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться. На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания."По состоянию на нынешний момент задержаны почти 600 человек, но речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности, но также и задержанных за серьезные нарушения", — заявил Каблитц.По его словам, полиция продолжает дежурство, так как некоторые группы все еще пытаются собраться, несмотря на поздний час.Общее число манифестантов пока нельзя точно определить — "они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались". Как указал Каблитц, число участников приблизительно оценивают более чем в пять тысяч.Несмотря на вакцинацию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Германии остается непростой. Это вызвано в том числе ростом количества заражений дельта-штаммом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить обстановку с главами федеральных земель 10 августа. Планируется ввести обязательное тестирование граждан при въезде в страну всеми видами транспорта.

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), коронавирус covid-19, германия, ангела меркель