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В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских
В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских - РИА Новости, 01.08.2021
В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских
В Берлине более десяти полицейских пострадали на акциях ковид-диссидентов, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Тило Каблитц. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T22:17
2021-08-01T23:24
в мире
берлин (город)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. В Берлине более десяти полицейских пострадали на акциях ковид-диссидентов, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Тило Каблитц.В воскресенье в столице Германии, несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты движения Querdenken, которое выступает против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться. На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания."По состоянию на нынешний момент задержаны почти 600 человек, но речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности, но также и задержанных за серьезные нарушения", — заявил Каблитц.По его словам, полиция продолжает дежурство, так как некоторые группы все еще пытаются собраться, несмотря на поздний час.Общее число манифестантов пока нельзя точно определить — "они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались". Как указал Каблитц, число участников приблизительно оценивают более чем в пять тысяч.Несмотря на вакцинацию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Германии остается непростой. Это вызвано в том числе ростом количества заражений дельта-штаммом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить обстановку с главами федеральных земель 10 августа. Планируется ввести обязательное тестирование граждан при въезде в страну всеми видами транспорта.
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в мире, берлин (город), коронавирус covid-19, германия, ангела меркель
22:17 01.08.2021 (обновлено: 23:24 01.08.2021)
 
В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более десяти полицейских

В Берлине на акции протеста задержали около 600 человек, пострадали более десяти полицейских

© REUTERS / Christian MangПолиция держит протестующего на акции протеста против коронавирусных ограничений в Берлине
Полиция держит протестующего на акции протеста против коронавирусных ограничений в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© REUTERS / Christian Mang
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БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. В Берлине более десяти полицейских пострадали на акциях ковид-диссидентов, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Тило Каблитц.
В воскресенье в столице Германии, несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты движения Querdenken, которое выступает против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться. На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания.
"По состоянию на нынешний момент задержаны почти 600 человек, но речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности, но также и задержанных за серьезные нарушения", — заявил Каблитц.
По его словам, полиция продолжает дежурство, так как некоторые группы все еще пытаются собраться, несмотря на поздний час.
Общее число манифестантов пока нельзя точно определить — "они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались". Как указал Каблитц, число участников приблизительно оценивают более чем в пять тысяч.
Несмотря на вакцинацию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Германии остается непростой. Это вызвано в том числе ростом количества заражений дельта-штаммом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить обстановку с главами федеральных земель 10 августа. Планируется ввести обязательное тестирование граждан при въезде в страну всеми видами транспорта.
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