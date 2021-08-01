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В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек - РИА Новости, 01.08.2021
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:33
2021-08-01T20:48
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германия
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница полиции.В воскресенье в столице ФРГ прошли акции ковид-диссидентов движения Querdenken. Большинство из них не были согласованы городскими властями из-за опасений нарушения норм инфекционной безопасности, которыми сопровождаются акции движения."Всего задержаны более 500 человек, но, очевидно, по общему итогу будет больше. Полицейская операция (на акциях протеста) на настоящий момент не закончена", - заявила собеседница агентства.Всего в акции участвовали несколько тысяч человек, по оценкам полиции, порядка 4-5 тысяч. Они собирались в разных частях городах, пытались перекрыть движение по улице Райхсштрассе, что привело к стычкам и задержаниям. Ковид-диссиденты пытались собраться на улице 17 июня, но полиция постепенно, в том числе благодаря дождю, вытеснила их оттуда. Большинство отправилось маршем по городу, в итоге вечером на площади Александерплатц собралось порядка 1000-1500 человек. Полиция начала точечные задержания после 18.00 (19.00 мск), но около 19.00 начался дождь, который разогнал толпу. Однако часть протестующих продолжают попытки устроить митинг в центре города.
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Берлинцы пели и танцевали на акции COVID-диссидентов
Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье.
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в мире, берлин (город), германия
20:33 01.08.2021 (обновлено: 20:48 01.08.2021)
 
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек

В Берлине на акциях протеста ковид-диссидентов задержали более 500 человек

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница полиции.
В воскресенье в столице ФРГ прошли акции ковид-диссидентов движения Querdenken. Большинство из них не были согласованы городскими властями из-за опасений нарушения норм инфекционной безопасности, которыми сопровождаются акции движения.
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"Всего задержаны более 500 человек, но, очевидно, по общему итогу будет больше. Полицейская операция (на акциях протеста) на настоящий момент не закончена", - заявила собеседница агентства.
Всего в акции участвовали несколько тысяч человек, по оценкам полиции, порядка 4-5 тысяч. Они собирались в разных частях городах, пытались перекрыть движение по улице Райхсштрассе, что привело к стычкам и задержаниям. Ковид-диссиденты пытались собраться на улице 17 июня, но полиция постепенно, в том числе благодаря дождю, вытеснила их оттуда. Большинство отправилось маршем по городу, в итоге вечером на площади Александерплатц собралось порядка 1000-1500 человек. Полиция начала точечные задержания после 18.00 (19.00 мск), но около 19.00 начался дождь, который разогнал толпу. Однако часть протестующих продолжают попытки устроить митинг в центре города.
 
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