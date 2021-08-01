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В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек

В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек - РИА Новости, 01.08.2021

В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек

Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:33

2021-08-01T20:33

2021-08-01T20:48

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница полиции.В воскресенье в столице ФРГ прошли акции ковид-диссидентов движения Querdenken. Большинство из них не были согласованы городскими властями из-за опасений нарушения норм инфекционной безопасности, которыми сопровождаются акции движения."Всего задержаны более 500 человек, но, очевидно, по общему итогу будет больше. Полицейская операция (на акциях протеста) на настоящий момент не закончена", - заявила собеседница агентства.Всего в акции участвовали несколько тысяч человек, по оценкам полиции, порядка 4-5 тысяч. Они собирались в разных частях городах, пытались перекрыть движение по улице Райхсштрассе, что привело к стычкам и задержаниям. Ковид-диссиденты пытались собраться на улице 17 июня, но полиция постепенно, в том числе благодаря дождю, вытеснила их оттуда. Большинство отправилось маршем по городу, в итоге вечером на площади Александерплатц собралось порядка 1000-1500 человек. Полиция начала точечные задержания после 18.00 (19.00 мск), но около 19.00 начался дождь, который разогнал толпу. Однако часть протестующих продолжают попытки устроить митинг в центре города.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/parizh-1743798386.html

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Берлинцы пели и танцевали на акции COVID-диссидентов Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье. 2021-08-01T20:33 true PT0M22S

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в мире, берлин (город), германия