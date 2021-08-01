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В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек - РИА Новости, 01.08.2021
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:33
2021-08-01T20:33
2021-08-01T20:48
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница полиции.В воскресенье в столице ФРГ прошли акции ковид-диссидентов движения Querdenken. Большинство из них не были согласованы городскими властями из-за опасений нарушения норм инфекционной безопасности, которыми сопровождаются акции движения."Всего задержаны более 500 человек, но, очевидно, по общему итогу будет больше. Полицейская операция (на акциях протеста) на настоящий момент не закончена", - заявила собеседница агентства.Всего в акции участвовали несколько тысяч человек, по оценкам полиции, порядка 4-5 тысяч. Они собирались в разных частях городах, пытались перекрыть движение по улице Райхсштрассе, что привело к стычкам и задержаниям. Ковид-диссиденты пытались собраться на улице 17 июня, но полиция постепенно, в том числе благодаря дождю, вытеснила их оттуда. Большинство отправилось маршем по городу, в итоге вечером на площади Александерплатц собралось порядка 1000-1500 человек. Полиция начала точечные задержания после 18.00 (19.00 мск), но около 19.00 начался дождь, который разогнал толпу. Однако часть протестующих продолжают попытки устроить митинг в центре города.
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Берлинцы пели и танцевали на акции COVID-диссидентов
Несколько тысяч сторонников движения COVID-диссидентов Querdenken участвуют в несанкционированных акциях протеста в Берлине в воскресенье.
2021-08-01T20:33
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в мире, берлин (город), германия
20:33 01.08.2021 (обновлено: 20:48 01.08.2021)
В Берлине на акциях ковид-диссидентов задержали более 500 человек
В Берлине на акциях протеста ковид-диссидентов задержали более 500 человек
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости.
Полиция ФРГ
задержала более 500 человек в ходе несогласованных акций протеста ковид-диссидентов в Берлине
в воскресенье, сообщила РИА Новости представительница полиции.
В воскресенье в столице ФРГ прошли акции ковид-диссидентов движения Querdenken. Большинство из них не были согласованы городскими властями из-за опасений нарушения норм инфекционной безопасности, которыми сопровождаются акции движения.
"Всего задержаны более 500 человек, но, очевидно, по общему итогу будет больше. Полицейская операция (на акциях протеста) на настоящий момент не закончена", - заявила собеседница агентства.
Всего в акции участвовали несколько тысяч человек, по оценкам полиции, порядка 4-5 тысяч. Они собирались в разных частях городах, пытались перекрыть движение по улице Райхсштрассе, что привело к стычкам и задержаниям. Ковид-диссиденты пытались собраться на улице 17 июня, но полиция постепенно, в том числе благодаря дождю, вытеснила их оттуда. Большинство отправилось маршем по городу, в итоге вечером на площади Александерплатц собралось порядка 1000-1500 человек. Полиция начала точечные задержания после 18.00 (19.00 мск), но около 19.00 начался дождь, который разогнал толпу. Однако часть протестующих продолжают попытки устроить митинг в центре города.