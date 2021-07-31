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Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары
Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары - РИА Новости, 31.07.2021
Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары
Охватившая регион Восточного Средиземноморья аномальная жара надвигается на Египет и продержится как минимум две недели, сообщили в субботу египетские... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T23:41
2021-07-31T23:41
2021-07-31T23:41
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КАИР, 31 июл – РИА Новости. Охватившая регион Восточного Средиземноморья аномальная жара надвигается на Египет и продержится как минимум две недели, сообщили в субботу египетские метеорологи."В Восточном Средиземноморье значительно повысилась температура до значений выше нормы для этого времени года, она превышает 40 градусов, в том числе в Египте, а в Турции привела к лесным пожарам. Волна жары продержится ровно две недели", - сказано в полученном РИА Новости пресс-релизе Генерального управления метеорологии Египта.Согласно прогнозу управления, в Каире в начале недели дневная температура установится на отметках в 40-42 градуса, а со среды по пятницу достигнет 44 градусов.На курортах юга Синайского полуострова, в том числе в Шарм-эш-Шейхе, в начале недели до 42 градусов, а в четверг и пятницу от 41 до 44 градусов.При этом метеорологи указывают, что в Каире влажность может достигнуть 85%, а на юге Синая 60%, что в свою очередь может усилить ощущаемую температуру еще на 2-4 градуса.Самые высокие показатели ожидаются в конце недели на юге Египта, где расположены популярные у туристов города Асуан и Луксор – там ожидается до 46 градусов.Также метеорологи призвали избегать длительного нахождения под солнечным светом без защиты ввиду экстремально высоких уровней ультрафиолетового излучения в дневное время.
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
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в мире, луксор, каир (город), шарм-эш-шейх
Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары
Египетские метеорологи предупредили о двух неделях аномальной жары