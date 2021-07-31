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На шахте в Донецкой области прогремел взрыв

На шахте в Донецкой области прогремел взрыв - РИА Новости, 31.07.2021

На шахте в Донецкой области прогремел взрыв

Взрыв произошел на шахте управления "Покровское" в Донецкой области, пострадали десять человек, сообщается на сайте региональной Госслужбы по ЧС. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:35

2021-07-31T10:35

2021-07-31T11:21

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КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Взрыв произошел на шахте управления "Покровское" в Донецкой области, пострадали десять человек, сообщается на сайте региональной Госслужбы по ЧС.В свою очередь, группа "Метинвест" добавила, что один горняк скончался в больнице.Инцидент произошел примерно в пять часов утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.Причины и обстоятельства ЧП определит специально созванная комиссия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/rostov-1743663391.html

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в мире, украина, донецкая область