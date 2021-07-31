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Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов - РИА Новости, 31.07.2021
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады, председатель РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T05:50
2021-07-31T05:50
2021-07-31T05:50
в мире
украина
верховная рада украины
михаил волынец
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС.По его словам, "несложно спрогнозировать", что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.Ранее депутат Рады от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер сообщила, что подготовка к отопительному сезону на Украине сорвана. Как заявила парламентарий, энергосистема страны "уверенно скатывается в пропасть" из-за дефицита угля и газа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, верховная рада украины, михаил волынец
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
Депутат Верховной рады Украины Волынец предрек рост цен на ЖКХ на 70 процентов
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Цены на услуги ЖКХ на Украине
в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24
" заявил депутат Верховной рады
, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
.
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС.
По его словам, "несложно спрогнозировать", что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Ранее депутат Рады от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер сообщила, что подготовка к отопительному сезону на Украине сорвана. Как заявила парламентарий, энергосистема страны "уверенно скатывается в пропасть" из-за дефицита угля и газа.