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Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов

Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов - РИА Новости, 31.07.2021

Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов

Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады, председатель РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T05:50

2021-07-31T05:50

2021-07-31T05:50

в мире

украина

верховная рада украины

михаил волынец

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС.По его словам, "несложно спрогнозировать", что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.Ранее депутат Рады от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер сообщила, что подготовка к отопительному сезону на Украине сорвана. Как заявила парламентарий, энергосистема страны "уверенно скатывается в пропасть" из-за дефицита угля и газа.

https://ria.ru/20210714/dekarbonizatsiya-1741147701.html

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в мире, украина, верховная рада украины, михаил волынец