https://ria.ru/20210731/voditeli-1743760440.html

Депутат оценил идею новой системы информирования о заболеваниях водителей

Депутат оценил идею новой системы информирования о заболеваниях водителей - РИА Новости, 31.07.2021

Депутат оценил идею новой системы информирования о заболеваниях водителей

Система электронного информирования ГИБДД о заболеваниях водителя позволит существенно сократить количество жертв на дорогах, но она должна работать без сбоев,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:14

2021-07-31T13:14

2021-07-31T13:14

общество

госдума рф

вячеслав лысаков

авто

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Система электронного информирования ГИБДД о заболеваниях водителя позволит существенно сократить количество жертв на дорогах, но она должна работать без сбоев, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на доработанный проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения" сообщила, что ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие прав водителей, если у них обнаружатся некоторые заболевания. Отмечалось, что медучреждения будут передавать в ГИБДД данные о найденных заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством, чтобы ведомство могло автоматически приостановить действие водительских прав до подтверждения диагноза.Он отметил, что после получения водителем прав Госавтоинспекция фактически ничего не знает об актуальном состоянии здоровья водителя, если он получил заболевание, которое ограничивает его возможности управления транспортом, он может стать виновником ДТП. Система решает эту проблему, отметил Лысаков. "Десятки тысяч таких людей сидит по стране за рулем. Если их убрать с дороги, это серьезно повысит безопасность", - подчеркнул депутат."Они ни в чем не поражены в своих правах, но по тем заболеваниям, которые они приобрели после получения водительского удостоверения, им категорически нельзя управлять транспортным средством", - отметил он.Депутат обратил внимание на то, что автоматизация процесса передачи информации о здоровье водителя из больниц в ГИБДД должна проходить без ошибок и сбоев."Саму концепцию этой идеи не поддержать невозможно, это совершенно правильное решение, но остается неуверенность в том, что автоматический режим этой процедуры не будет содержать никаких ошибок и неточностей", - заключил Лысаков.

https://ria.ru/20210731/voditel-1743732010.html

https://ria.ru/20210730/tseny-1743543874.html

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общество, госдума рф, вячеслав лысаков, авто