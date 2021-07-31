https://ria.ru/20210731/voditel-1743732010.html

Эксперты дали советы начинающим водителям

Эксперты дали советы начинающим водителям - РИА Новости, 31.07.2021

Эксперты дали советы начинающим водителям

Россиянам, которые только-только сели за руль, стоит выбрать безопасный вариант автомобиля, настроить его под себя и использовать знак "начинающий водитель", а... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:06

2021-07-31T09:06

2021-07-31T09:07

общество

ford motor

toyota corolla

volkswagen polo

skoda fabia

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155350/43/1553504335_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f941d179bdbea4e1e91ed12b4ee4a9d4.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянам, которые только-только сели за руль, стоит выбрать безопасный вариант автомобиля, настроить его под себя и использовать знак "начинающий водитель", а также необходимо заранее продумывать маршруты движения и стараться не ездить в одиночку, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто"."Начинающему водителю при выборе первого авто необходимо убедиться, что машина способна обеспечить безопасность во время поездки. Если автомобиль не имеет таких элементов, как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и т. д., следует сделать выбор в пользу другого варианта. Новичку будет легче, если авто будет простым в управлении и эксплуатации, иметь хороший обзор и компактные габариты", - рекомендуют эксперты.По статистике компании, россияне чаще всего в качестве своих первых автомобилей рассматривают машины с пробегом, при этом наиболее популярными являются Lada Granta и Vesta, Skoda Fabia и Rapid, Ford Fiesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и Volkswagen Polo.После выбора автомобиля стоит настроить его под себя: корректная настройка сидения, зеркал, руля имеют огромное значение для комфорта и безопасности будущих поездок. При этом стоит наклеить и знак "начинающий водитель" на заднем стекле автомобиля, советуют специалисты. Знак предупредит других участников движения, что водитель недавно за рулем, поэтому может растеряться в неожиданных дорожных ситуациях, и стоит проявить терпение.Первое время стоит заранее продумывать план поездки: изучить маршрут, получить актуальную информацию о пробках и дорожных происшествиях. Поскольку любая нестандартная ситуация может вызвать панику у новичка, поначалу лучше практиковаться на тех маршрутах, которые не вызывают сомнений, говорят специалисты. Также новичкам лучше стараться ездить в компании опытного водителя, который может подсказать, как поступить в той или иной ситуации.Наконец, не стоит сразу после получения прав прекращать процесс обучения. "Процессу вождения можно и нужно учиться всю жизнь. В первую очередь, важно следить за изменениями в ПДД – правила, которые были заучены для сдачи "теории", могут измениться буквально через месяц после получения прав. Не стоит пренебрегать и регулярным повышением квалификации: дополнительные программы вроде экстремального вождения в зимних условиях помогут почувствовать себя увереннее на дорогах", - заключили специалисты.

https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/yamal-1743638974.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ford motor, toyota corolla, volkswagen polo, skoda fabia, россия