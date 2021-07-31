https://ria.ru/20210731/valyuta-1743716302.html
Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Рубль находится в числе валют, имеющих потенциал к росту. Валютная выручка экспортеров РФ растет, что обеспечивает больший приток валюты в экономику и позитивно РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T01:12
2021-07-31T01:12
2021-07-31T01:12
экономика
сша
китай
северный поток — 2
цены на нефть
россия
артем тузов
ик "универ капитал"
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Рубль находится в числе валют, имеющих потенциал к росту. Валютная выручка экспортеров РФ растет, что обеспечивает больший приток валюты в экономику и позитивно отражается на рубле, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК “Универ Капитал” Артем Тузов.Как сообщает эксперт, политическая напряженность снижена до максимума с 2014 года. Об этом свидетельствует компромисс США и ФРГ по “Северному потоку-2”.“Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю”, - сказал эксперт.Похожая ситуация с китайским юанем. Экономика КНР растет значительно быстрее общемировой, а объемы валютной выручки от экспортных товаров весьма значительны. Однако Китай искусственно удерживает низкий курс юаня, поэтому значительного укрепления пока не наблюдается, заключает Тузов.
https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html
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экономика, сша, китай, северный поток — 2, цены на нефть, россия, артем тузов, ик "универ капитал"
Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Финансист Тузов назвал валюты, которые могут резко подорожать