https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html

Эксперты оценили эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Эксперты оценили эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 31.07.2021

Эксперты оценили эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Защитное действие вакцин против COVID-19 несколько ниже для варианта коронавируса "дельта", но защитный эффект сохраняется, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:41

2021-07-31T13:41

2021-07-31T13:41

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Защитное действие вакцин против COVID-19 несколько ниже для варианта коронавируса "дельта", но защитный эффект сохраняется, заявил на пресс-конференции в субботу научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.В свою очередь его коллега - эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин заявил, что согласно проведенным клиническим тестам, ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%, но специалисты сходятся во мнении, что существующие вариантные штаммы COVID-19 все еще находятся в контролируемом диапазоне имеющихся на данный момент вакцин."Меры профилактики и борьбы с эпидемией, принятые в нашей стране с прошлого года, также показали свою эффективность", - указал Шао Имин.Он добавил, что благодаря эффективности противоэпидемиологических мер и активной вакцинации, в Китае нет реальных условий для крупных вспышек COVID-19, поэтому исследования о китайских вакцинах в основном проводятся в других странах, где масштабы эпидемии значительно крупнее.Шао Имин заявил, что, основываясь на исследованиях, проведенных в Чили с участием 10 миллионов человек, можно сделать вывод, что разработанная Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac) инактивированная вакцина на 65% защищает от всех симптомов и легкого протекания болезни, ее эффективность в предотвращении тяжелого протекания болезни, попадания в реанимацию и смертельного исхода заражения достигает 87,5%, 90,3% и 86,3%, соответственно."Это в полной мере свидетельствует, что разработанная в Китае вакцина может эффективно снизить количество случаев госпитализации, тяжелого протекания заболевания и смертности", - добавил он.Шао Имин подчеркнул, что, несмотря на достаточно высокий уровень вакцинации, во многих, особенно в развитых странах после ослабления карантинных мер эпидемиологическая ситуация вновь стала ухудшаться, что доказывает необходимость сочетать вакцинацию со строгими мерами профилактики и контроля для предотвращения возобновления эпидемии.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

https://ria.ru/20210728/delta-shtamm-1743322517.html

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742310139.html

китай

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в мире, китай, коронавирус covid-19