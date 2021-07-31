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Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией - РИА Новости, 31.07.2021
Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
В ряде стран, в том числе в России, из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 исключена беременность. Почему это произошло, объяснила в интервью радио РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T02:10
2021-07-31T02:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В ряде стран, в том числе в России, из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 исключена беременность. Почему это произошло, объяснила в интервью радио Sputnik международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.По ее словам, сейчас медики гораздо больше знают о влиянии вакцинации на беременность и роды, чем в начале пандемии. Соответственно, врач определяет, можно ли рекомендовать вакцинацию в том или ином конкретном случае.То есть, подчеркнула врач, к настоящему моменту медицина накопила достаточно опыта, чтобы точнее оценивать возможное влияние вакцины на организм будущей матери и ребенка. А прививка пока остается самой действенной защитой их здоровья, продолжила акушер-гинеколог."Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной", – резюмировала Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik.В России, в частности, беременность исключена из списка противопоказаний в новой редакции инструкции по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").Как объяснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:10 31.07.2021
 
Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией

Акушер-гинеколог Ерофеева развеяла один из главных страхов перед вакцинацией

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В ряде стран, в том числе в России, из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 исключена беременность. Почему это произошло, объяснила в интервью радио Sputnik международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
По ее словам, сейчас медики гораздо больше знают о влиянии вакцинации на беременность и роды, чем в начале пандемии. Соответственно, врач определяет, можно ли рекомендовать вакцинацию в том или ином конкретном случае.
"Раньше говорили, что между вакцинацией и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, в инструкциях для вакцин так было указано. Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины", – пояснила Любовь Ерофеева.
То есть, подчеркнула врач, к настоящему моменту медицина накопила достаточно опыта, чтобы точнее оценивать возможное влияние вакцины на организм будущей матери и ребенка. А прививка пока остается самой действенной защитой их здоровья, продолжила акушер-гинеколог.
"Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной", – резюмировала Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik.
В России, в частности, беременность исключена из списка противопоказаний в новой редакции инструкции по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").
Как объяснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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