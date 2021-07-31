https://ria.ru/20210731/vaktsinatsiya-1743716549.html

Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией

Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией - РИА Новости, 31.07.2021

Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией

В ряде стран, в том числе в России, из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 исключена беременность. Почему это произошло, объяснила в интервью радио РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T02:10

2021-07-31T02:10

2021-07-31T02:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В ряде стран, в том числе в России, из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 исключена беременность. Почему это произошло, объяснила в интервью радио Sputnik международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.По ее словам, сейчас медики гораздо больше знают о влиянии вакцинации на беременность и роды, чем в начале пандемии. Соответственно, врач определяет, можно ли рекомендовать вакцинацию в том или ином конкретном случае.То есть, подчеркнула врач, к настоящему моменту медицина накопила достаточно опыта, чтобы точнее оценивать возможное влияние вакцины на организм будущей матери и ребенка. А прививка пока остается самой действенной защитой их здоровья, продолжила акушер-гинеколог."Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной", – резюмировала Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik.В России, в частности, беременность исключена из списка противопоказаний в новой редакции инструкции по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").Как объяснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии