Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами - РИА Новости, 31.07.2021
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T01:38
2021-07-31T15:04
распространение коронавируса
в мире
аргентина
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона.Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата.В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании."Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул минздрав.Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны."РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" - ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", - заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций.
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, аргентина, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
01:38 31.07.2021 (обновлено: 15:04 31.07.2021)
 
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами

Аргентинские ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона.
"Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое ещё продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжёлых побочных эффектов", - отмечается в заявлении.
Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата.
В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании.
"Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул минздрав.
Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны.
"РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" - ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", - заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций.
 
Распространение коронавирусаВ миреАргентинаРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
Лента новостейМолния