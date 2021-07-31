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Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами

Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами - РИА Новости, 31.07.2021

Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами

Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T01:38

2021-07-31T01:38

2021-07-31T15:04

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вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона.Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата.В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании."Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул минздрав.Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны."РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" - ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", - заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций.

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в мире, аргентина, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"