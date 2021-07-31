https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами - РИА Новости, 31.07.2021
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T01:38
2021-07-31T01:38
2021-07-31T15:04
распространение коронавируса
в мире
аргентина
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона.Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата.В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании."Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул минздрав.Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны."РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" - ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", - заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций.
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
01:38 31.07.2021 (обновлено: 15:04 31.07.2021)
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Аргентинские ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости.
Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес
показало безопасность комбинации вакцины "Спутник V
" с другими препаратами, сообщило правительство региона.
"Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое ещё продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжёлых побочных эффектов", - отмечается в заявлении.
Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата.
В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании.
"Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул минздрав.
Аналогичное исследование по комбинации вакцин также проводит Буэнос-Айрес, его результаты станут скоро известны.
"РФПИ приветствует объявленные сегодня предварительные позитивные результаты продолжающегося в провинции Буэнос-Айрес исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутник V" - ред.) с вакцинами Sinopharm и AstraZeneca
, которые показали отсутствие серьезных побочных эффектов", - заявил в Telegram представитель Российского фонда прямых инвестиций
.