https://ria.ru/20210731/ukraina-1743770409.html

СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения

СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения - РИА Новости, 31.07.2021

СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения

Служба безопасности Украины заявила, что получила от экс-судьи Николая Чауса данные, которые свидетельствуют о его похищении. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:01

2021-07-31T15:01

2021-07-31T15:01

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служба безопасности украины

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николай чаус

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КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что получила от экс-судьи Николая Чауса данные, которые свидетельствуют о его похищении.Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении."Отдельно обращаем внимание на то, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, которое сообщило, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ. Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - сообщил пресс-центр СБУ в Telegram-канале.Кроме того, в СБУ подчеркнули, что "Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий". Подчеркивается, что сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства, а любые попытки представить информацию в другом ключе являются "обычными манипуляциями".Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел этой страны Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину.Позже Чаус опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину. Он также сказал, что его похищение действительно было, но в 2016 году. Позднее его адвокат Александр Вишневый заявил, что заявления его клиента в видеообращении недобровольные. По словам адвоката, жена Чауса считает, что на видео экс-судья общается в необычной для себя манере, кроме того, обращается к ней не так, как всегда. После этого Чаус заявил, что все пытаются манипулировать его ситуацией, и призвал жену воздержаться от комментариев. Кроме того, он заявил, что принял решение передать украинским правоохранителям материалы относительно якобы своего похищения в 2016 году. Ранее Вишневый сообщил, что СБ Украины возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в Молдавии бывшего судьи.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html

https://ria.ru/20210517/chaus-1732642652.html

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в мире, украина, молдавия, винницкая область, верховная рада украины, служба безопасности украины, майя санду, николай чаус, павел войку