https://ria.ru/20210731/ukraina-1743736762.html

На Украине опубликовали закон об основах национального сопротивления

На Украине опубликовали закон об основах национального сопротивления - РИА Новости, 31.07.2021

На Украине опубликовали закон об основах национального сопротивления

Законы об основах национального сопротивления и о численности Вооруженных сил на Украине опубликованы в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:57

2021-07-31T09:57

2021-07-31T09:57

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КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Законы об основах национального сопротивления и о численности Вооруженных сил на Украине опубликованы в официальной газете Верховной рады "Голос Украины"."Этот закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией, и вводится в действие 1 января 2022 года", - говорится в тексте опубликованного закона об основах национального сопротивления, в тот же день вступает в силу и второй закон.Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь.В мирное время украинцев теперь будут привлекать к общей военной подготовке для овладения военными навыками.Руководить национальным сопротивлением будет президент. Предусмотрено также создание в Вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

https://ria.ru/20210525/ukraina-1733851233.html

https://ria.ru/20210709/ukraina-1740400260.html

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в мире, украина, верховная рада украины, голос украины