В 21 больницу Удмуртии поступят 44 новых санитарных автомобиля
Глава Удмуртии Александр Бречалов: в 21 больницу Удмуртии поступят 44 новых санитарных автомобиля
УФА, 31 июл – РИА Новости. В 21 больницу Удмуртии поступят 44 новых санитарных автомобиля, при этом до конца года в лечебные учреждения региона направят еще 12 машин, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Сорок четыре новых санитарных автомобиля отправятся в 21 больницу республики. Новые машины поступили в республику в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Ее основная цель – доступная и качественная медицинская помощь на селе и в малых городах", - поделился Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его данным, по одному санитарному автомобилю отправились в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Дебесскую, Игринскую, Камбарскую, Каракулинскую, Сарапульскую, Селтинскую, Сюмсинскую, Юкаменскую и Ярскую районные больницы. По два автомобиля – в Кезскую, Красногорскую, Малопургинскую, Увинскую и Шарканскую районные больницы. По пять автомобилей поступят в Завьяловский и Можгинский районы. И еще 11 машин отправятся в Глазов и будут обслуживать население северных районов Удмуртии.
"В этом году 67 новых автомобилей уже пополнили автопарки больниц республики. До конца года в Удмуртию поступят еще 12 машин", - написал в соцсети глава региона.
В пресс-службе руководителя Удмуртии пояснили, что в рамках федеральной программы в 2021 году в больницы республики будет поставлено 47 единиц нового оборудования. Это – рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. Кроме того, по программе запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в Воткинском районе, двух врачебных амбулаторий в Завьяловском районе, взрослой поликлиники в Воткинске и детской поликлиники в Можге.
"Всего на мероприятия программы в 2021 году будет выделено 1,1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточнили в пресс-службе главы Удмуртии.