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Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы - РИА Новости, 31.07.2021
Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
Специалисты Рослесхоза и российского отделения Greenpeace выступили против идеи снять запрет на контролируемый пал сухой травы, на чем настаивают некоторые... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T03:22
2021-07-31T03:22
общество
greenpeace
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты Рослесхоза и российского отделения Greenpeace выступили против идеи снять запрет на контролируемый пал сухой травы, на чем настаивают некоторые якутские эксперты.Ранее в "Российской газете" появилось мнение депутата парламента Якутии Виктора Федорова, что возврат контролируемых палов травы позволит уйти от сложной ситуации с пожарами. Это мнение поддержали ряд специалистов. В Якутии пожаров больше, чем в других регионах страны. С начала 2021 года в республике от огня пострадали более 3 миллионов гектаров природных территорий."Рослесхоз выступает категорически против того, чтобы разрешить гражданам выжигание сухой растительности и стерни на сопредельных с лесом территориях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.Как пояснили в ведомстве, легализация сельхозпалов спровоцирует еще больший всплеск ландшафтных пожаров, возникающих в результате поджогов сухой травы.Специалисты Рослесхоза отмечают, что сухая трава не является преградой для молодой поросли. Напротив, быстрое разложение ее весной превращает сухостой в ценный перегной. Сжигая траву, люди нарушают естественный процесс образования гумуса. После пала пускаются в рост самые неприхотливые сорные травы. Гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает противостоять болезням растений.Мнение специалистов Рослесхоза поддерживают и в российском отделении Greenpeace.Как пояснил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин, попытка вернуть в Якутии пал травы с психологической точки зрения понятно: хочется вернуться к старым методам и верить в простые решения. Однако меняется климатическая ситуация, и разрешение на палы только увеличит количество пожаров."Якутия уже имела практику легализованных выжиганий. И горела она в те годы сильнее любого российского региона. Ситуация хоть как-то улучшилась с введением запрета. И теперь, после экстремальных летних пожаров, они хотят снова откатить назад к еще более плохой ситуации… Сейчас пожары точно начались и развиваются не на тех землях, которые предлагается выжигать. Обычно огонь из леса летом не переходит на поля. А вот с полей весной в лес вполне себе переходит. Это будет очень большая ошибка", - сказал Куксин.
https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html
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общество, greenpeace, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия
03:22 31.07.2021
 
Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы

Рослесхоз и Greenpeace выступили против возврата к контролируемому палу сухой травы

© Фото : ГУМЧС Росси по Курганской областиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : ГУМЧС Росси по Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты Рослесхоза и российского отделения Greenpeace выступили против идеи снять запрет на контролируемый пал сухой травы, на чем настаивают некоторые якутские эксперты.
Ранее в "Российской газете" появилось мнение депутата парламента Якутии Виктора Федорова, что возврат контролируемых палов травы позволит уйти от сложной ситуации с пожарами. Это мнение поддержали ряд специалистов. В Якутии пожаров больше, чем в других регионах страны. С начала 2021 года в республике от огня пострадали более 3 миллионов гектаров природных территорий.
"Рослесхоз выступает категорически против того, чтобы разрешить гражданам выжигание сухой растительности и стерни на сопредельных с лесом территориях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
Как пояснили в ведомстве, легализация сельхозпалов спровоцирует еще больший всплеск ландшафтных пожаров, возникающих в результате поджогов сухой травы.
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Специалисты Рослесхоза отмечают, что сухая трава не является преградой для молодой поросли. Напротив, быстрое разложение ее весной превращает сухостой в ценный перегной. Сжигая траву, люди нарушают естественный процесс образования гумуса. После пала пускаются в рост самые неприхотливые сорные травы. Гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает противостоять болезням растений.
Мнение специалистов Рослесхоза поддерживают и в российском отделении Greenpeace.
Как пояснил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин, попытка вернуть в Якутии пал травы с психологической точки зрения понятно: хочется вернуться к старым методам и верить в простые решения. Однако меняется климатическая ситуация, и разрешение на палы только увеличит количество пожаров.
"Якутия уже имела практику легализованных выжиганий. И горела она в те годы сильнее любого российского региона. Ситуация хоть как-то улучшилась с введением запрета. И теперь, после экстремальных летних пожаров, они хотят снова откатить назад к еще более плохой ситуации… Сейчас пожары точно начались и развиваются не на тех землях, которые предлагается выжигать. Обычно огонь из леса летом не переходит на поля. А вот с полей весной в лес вполне себе переходит. Это будет очень большая ошибка", - сказал Куксин.
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ОбществоGreenpeaceФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Россия
 
 
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