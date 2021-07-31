https://ria.ru/20210731/trava-1743719552.html

Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы

Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы - РИА Новости, 31.07.2021

Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы

Специалисты Рослесхоза и российского отделения Greenpeace выступили против идеи снять запрет на контролируемый пал сухой травы, на чем настаивают некоторые... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T03:22

2021-07-31T03:22

2021-07-31T03:22

общество

greenpeace

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты Рослесхоза и российского отделения Greenpeace выступили против идеи снять запрет на контролируемый пал сухой травы, на чем настаивают некоторые якутские эксперты.Ранее в "Российской газете" появилось мнение депутата парламента Якутии Виктора Федорова, что возврат контролируемых палов травы позволит уйти от сложной ситуации с пожарами. Это мнение поддержали ряд специалистов. В Якутии пожаров больше, чем в других регионах страны. С начала 2021 года в республике от огня пострадали более 3 миллионов гектаров природных территорий."Рослесхоз выступает категорически против того, чтобы разрешить гражданам выжигание сухой растительности и стерни на сопредельных с лесом территориях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.Как пояснили в ведомстве, легализация сельхозпалов спровоцирует еще больший всплеск ландшафтных пожаров, возникающих в результате поджогов сухой травы.Специалисты Рослесхоза отмечают, что сухая трава не является преградой для молодой поросли. Напротив, быстрое разложение ее весной превращает сухостой в ценный перегной. Сжигая траву, люди нарушают естественный процесс образования гумуса. После пала пускаются в рост самые неприхотливые сорные травы. Гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает противостоять болезням растений.Мнение специалистов Рослесхоза поддерживают и в российском отделении Greenpeace.Как пояснил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин, попытка вернуть в Якутии пал травы с психологической точки зрения понятно: хочется вернуться к старым методам и верить в простые решения. Однако меняется климатическая ситуация, и разрешение на палы только увеличит количество пожаров."Якутия уже имела практику легализованных выжиганий. И горела она в те годы сильнее любого российского региона. Ситуация хоть как-то улучшилась с введением запрета. И теперь, после экстремальных летних пожаров, они хотят снова откатить назад к еще более плохой ситуации… Сейчас пожары точно начались и развиваются не на тех землях, которые предлагается выжигать. Обычно огонь из леса летом не переходит на поля. А вот с полей весной в лес вполне себе переходит. Это будет очень большая ошибка", - сказал Куксин.

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

https://ria.ru/20210727/pozhary-1743146086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, greenpeace, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия