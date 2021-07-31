Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/tramp-1743801738.html
Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов
Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов - РИА Новости, 31.07.2021
Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов
Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы конгресса о том, что он якобы оказывал давление на министерство юстиции страны в целях отмены результатов... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T20:31
2021-07-31T20:31
в мире
выборы президента сша
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739793735_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5738cb3f685fc0fff7f2d197ed00cf88.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы конгресса о том, что он якобы оказывал давление на министерство юстиции страны в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США накануне выступил с утверждением, что Трамп в конце минувшего года давил на руководство минюста, чтобы добиться отмены итогов ноябрьских выборов.В подтверждение данного вывода комитет обнародовал рукописные записи, сделанные 27 декабря 2020 года бывшим и.о. заместителя генпрокурора США Ричардом Донохью. Они цитируют содержание его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и бывшим исполняющим обязанности министра юстиции США Джеффри Розеном."Коррумпированные и крайне партийные демократы, возглавляющие комитет по надзору (и реформам) Палаты представителей, вчера обнародовали документы, касающиеся фальсификации выборов 2020 года – которые они нечестно охарактеризовали как попытку отменить результаты выборов", - сказано в распространенном заявлении экс-главы государства.Как утверждает Трамп, ситуация обстоит "как раз наоборот". Представленные в конгрессе документы, по его мнению, должны были лишь подтвердить "честность проведенных выборов, а также неприкосновенность голосования" в США."Наша страна пережила только что невероятно коррумпированные президентские выборы, и пришло время конгрессу и другим расследовать, как была допущена такая коррупция – вместо того, чтобы расследовать действия тех, кто разоблачает массовое мошенничество в отношении американского народа", - заявил бывший президент США.На президентских выборах в ноябре 2020 года победил Джо Байден. Трамп подал более 50 исков в суды по всей стране, оспаривая их результаты, но ни один суд его утверждения о подтасовках не подтвердил.Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в палате представителей за предполагаемое подстрекательство толпы его сторонников, которая ворвалась в Капитолий США. Столкновения привели к гибели нескольких человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tramp-1743056788.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/bayden-1743485385.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739793735_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_857aad7b92f13fd342cad84f2e236317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, выборы президента сша, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
20:31 31.07.2021
 
Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов

Трамп отверг обвинения конгресса США в попытках добиться отмены итогов президентских выборов

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы конгресса о том, что он якобы оказывал давление на министерство юстиции страны в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.
Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США накануне выступил с утверждением, что Трамп в конце минувшего года давил на руководство минюста, чтобы добиться отмены итогов ноябрьских выборов.
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:39В мире
Трамп указал на роль демократов в штурме Капитолия
В подтверждение данного вывода комитет обнародовал рукописные записи, сделанные 27 декабря 2020 года бывшим и.о. заместителя генпрокурора США Ричардом Донохью. Они цитируют содержание его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и бывшим исполняющим обязанности министра юстиции США Джеффри Розеном.
"Коррумпированные и крайне партийные демократы, возглавляющие комитет по надзору (и реформам) Палаты представителей, вчера обнародовали документы, касающиеся фальсификации выборов 2020 года – которые они нечестно охарактеризовали как попытку отменить результаты выборов", - сказано в распространенном заявлении экс-главы государства.
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 17:37Авторы
Трампунктик. Байден перепутал Обаму с Трампом и сам себе поставил диагноз
Как утверждает Трамп, ситуация обстоит "как раз наоборот". Представленные в конгрессе документы, по его мнению, должны были лишь подтвердить "честность проведенных выборов, а также неприкосновенность голосования" в США.
"Наша страна пережила только что невероятно коррумпированные президентские выборы, и пришло время конгрессу и другим расследовать, как была допущена такая коррупция – вместо того, чтобы расследовать действия тех, кто разоблачает массовое мошенничество в отношении американского народа", - заявил бывший президент США.
На президентских выборах в ноябре 2020 года победил Джо Байден. Трамп подал более 50 исков в суды по всей стране, оспаривая их результаты, но ни один суд его утверждения о подтасовках не подтвердил.
Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в палате представителей за предполагаемое подстрекательство толпы его сторонников, которая ворвалась в Капитолий США. Столкновения привели к гибели нескольких человек.
 
В миреВыборы президента СШАСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
Лента новостейМолния