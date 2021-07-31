https://ria.ru/20210731/tramp-1743801738.html

Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов

Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов - РИА Новости, 31.07.2021

Трамп отверг обвинения конгресса в попытках отменить результаты выборов

Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы конгресса о том, что он якобы оказывал давление на министерство юстиции страны в целях отмены результатов... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T20:31

2021-07-31T20:31

2021-07-31T20:31

в мире

выборы президента сша

сша

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы конгресса о том, что он якобы оказывал давление на министерство юстиции страны в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США накануне выступил с утверждением, что Трамп в конце минувшего года давил на руководство минюста, чтобы добиться отмены итогов ноябрьских выборов.В подтверждение данного вывода комитет обнародовал рукописные записи, сделанные 27 декабря 2020 года бывшим и.о. заместителя генпрокурора США Ричардом Донохью. Они цитируют содержание его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и бывшим исполняющим обязанности министра юстиции США Джеффри Розеном."Коррумпированные и крайне партийные демократы, возглавляющие комитет по надзору (и реформам) Палаты представителей, вчера обнародовали документы, касающиеся фальсификации выборов 2020 года – которые они нечестно охарактеризовали как попытку отменить результаты выборов", - сказано в распространенном заявлении экс-главы государства.Как утверждает Трамп, ситуация обстоит "как раз наоборот". Представленные в конгрессе документы, по его мнению, должны были лишь подтвердить "честность проведенных выборов, а также неприкосновенность голосования" в США."Наша страна пережила только что невероятно коррумпированные президентские выборы, и пришло время конгрессу и другим расследовать, как была допущена такая коррупция – вместо того, чтобы расследовать действия тех, кто разоблачает массовое мошенничество в отношении американского народа", - заявил бывший президент США.На президентских выборах в ноябре 2020 года победил Джо Байден. Трамп подал более 50 исков в суды по всей стране, оспаривая их результаты, но ни один суд его утверждения о подтасовках не подтвердил.Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в палате представителей за предполагаемое подстрекательство толпы его сторонников, которая ворвалась в Капитолий США. Столкновения привели к гибели нескольких человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tramp-1743056788.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/bayden-1743485385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, выборы президента сша, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий