https://ria.ru/20210731/svr-1743808358.html

Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР

Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР - РИА Новости, 31.07.2021

Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР

Президент России Владимир Путин подробно работает с документами, поступающими ему от Службы внешней разведки, делает пометки и дает поручения на дополнительную... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:15

2021-07-31T22:15

2021-07-31T22:16

ссср

дрезден

сергей нарышкин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно работает с документами, поступающими ему от Службы внешней разведки, делает пометки и дает поручения на дополнительную проработку, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."И гордимся, и с удовлетворением отмечаем, как внимательно и подробно президент работает с нашими материалами", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку", - добавил директор СВР.Это разговор "на одном языке", сказал Нарышкин. "И для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное", - отметил он.Путин сам был разведчиком, в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

https://ria.ru/20210624/otvet-1738396367.html

ссср

дрезден

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2021

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ссср, дрезден, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)