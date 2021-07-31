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Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР
Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР - РИА Новости, 31.07.2021
Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР
Президент России Владимир Путин подробно работает с документами, поступающими ему от Службы внешней разведки, делает пометки и дает поручения на дополнительную... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T22:15
2021-07-31T22:15
2021-07-31T22:16
ссср
дрезден
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно работает с документами, поступающими ему от Службы внешней разведки, делает пометки и дает поручения на дополнительную проработку, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."И гордимся, и с удовлетворением отмечаем, как внимательно и подробно президент работает с нашими материалами", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку", - добавил директор СВР.Это разговор "на одном языке", сказал Нарышкин. "И для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное", - отметил он.Путин сам был разведчиком, в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.
https://ria.ru/20210624/otvet-1738396367.html
ссср
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ссср, дрезден, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
22:15 31.07.2021 (обновлено: 22:16 31.07.2021)
Нарышкин рассказал, как Путин подробно работает с документами от СВР
Глава СВР Нарышкин: Путин подробно работает с документами от разведки