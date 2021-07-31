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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021
Истребитель Су-35
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае в субботу отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:35
2021-07-31T18:35
безопасность
справки
су-35
су-27
игорь демин
су-35с
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае в субботу отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Ниже приводится справочная информация о самолете Су-35.Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны (ПВО) и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.Начиная с 1992 года под индексом Су-35 на международных авиасалонах демонстрировались модификации Су-27 – модернизированные истребители Су-27М (Т-10М), созданные по заказу ВВС России в 1980-х годах. В 1990-х годах их производство было прекращено из-за недостатка финансирования. На рубеже веков анализ потребностей отечественных ВВС на обозримую перспективу, а также прогнозы развития мирового авиарынка обозначили необходимость более радикальной модернизации Су-27 с опорой на достигнутые ранее результаты. К 2005 году в целом сформировалась концепция нового многофункционального истребителя – глубоко модернизированной машины семейства Су-27, за которым было сохранено название Су-35. По ряду причин предполагалось использовать не исходный проект Су-27М / Су-35, но его доработанную версию Су-35БМ. Работы по проекту в ОКБ Сухого возглавил Игорь Демин.Первый летный образец самолета Су-35 был собран на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААПО) к августу 2007 года. Первый полет нового российского истребителя состоялся 19 февраля 2008 года.В августе 2009 года в ходе аэрокосмического салона МАКС министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация подписали первый контракт о серийном строительстве новой техники. В серию Су-35БМ запускался под названием Су-35С (буква "С" обозначает варианты техники для нужд Минобороны России). В феврале 2014 года российские ВВС начали получать новые истребители Су-35С серийной постройки. Су-35С получил "боевое крещение", принимая участие в операции Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом в Сирии, где доказал эффективность по решению поставленных задач в условиях высокой интенсивности боевых вылетов.В отличие от предшественников, самолет Су-35 получил новые крыло, систему управления, двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, авионику на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Радиолокационная заметность истребителя по сравнению с самолетами четвертого поколения уменьшена в несколько раз. Для увеличения дальности и продолжительности полета самолет оснащен системой дозаправки в воздухе, выдвижная штанга которой располагается с левого борта в носовой части фюзеляжа.Навигационно-прицельный комплекс состоит из лазерной инерциально-спутниковой навигационной системы (СНС), радиотехнической системы навигации, бортовой графической станции, обзорно-прицельного оптико-электронного подвесного контейнера, волоконно-оптических и мультиплексных линий связи.Система управления вооружением позволяет самолету применять практически все современные управляемые и неуправляемые авиационные боеприпасы российского производства.Боевая живучесть самолета обеспечивается за счет двух разнесенных двигателей, многоканального резервирования всех систем самолета, защиты топливных баков от взрыва, а также системы радиоэлектронного противодействия (РЭБ).Система технического обслуживания полностью соответствует мировым стандартам. Самолет оборудован встроенными средствами контроля исправности систем и вспомогательной силовой установкой для обеспечения электропитания и кондиционирования оборудования и кабины при наземном обслуживании, без применения аэродромных средств. Имеется бортовой генератор кислорода.Летно-технические характеристикиРазмах крыла – 14,70 м.Длина – 21,9 м.Высота – 5,9 м.Максимальная взлетная масса – 34 500 кг.Нормальная взлетная масса – 25 300 кг.Максимальная масса боевой нагрузки – 8000 кг на 12 узлах подвески.Тип, модель двигателя – ТРДДФ 117С.Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч.Практическая дальность полета у земли – 1550 км.Практическая дальность полета на высоте крейсерского полета без дозаправки – 3600 км.Практический потолок (без подвесок) – 18 000 м.Длина разбега (при нормальной взлетной массе) – 500 м.Экипаж – один человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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безопасность, справки, су-35, су-27, игорь демин, су-35с, россия
18:35 31.07.2021
 

Истребитель Су-35

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае в субботу отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ниже приводится справочная информация о самолете Су-35.
Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны (ПВО) и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Начиная с 1992 года под индексом Су-35 на международных авиасалонах демонстрировались модификации Су-27 – модернизированные истребители Су-27М (Т-10М), созданные по заказу ВВС России в 1980-х годах. В 1990-х годах их производство было прекращено из-за недостатка финансирования. На рубеже веков анализ потребностей отечественных ВВС на обозримую перспективу, а также прогнозы развития мирового авиарынка обозначили необходимость более радикальной модернизации Су-27 с опорой на достигнутые ранее результаты. К 2005 году в целом сформировалась концепция нового многофункционального истребителя – глубоко модернизированной машины семейства Су-27, за которым было сохранено название Су-35. По ряду причин предполагалось использовать не исходный проект Су-27М / Су-35, но его доработанную версию Су-35БМ. Работы по проекту в ОКБ Сухого возглавил Игорь Демин.
Первый летный образец самолета Су-35 был собран на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААПО) к августу 2007 года. Первый полет нового российского истребителя состоялся 19 февраля 2008 года.
В августе 2009 года в ходе аэрокосмического салона МАКС министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация подписали первый контракт о серийном строительстве новой техники. В серию Су-35БМ запускался под названием Су-35С (буква "С" обозначает варианты техники для нужд Минобороны России). В феврале 2014 года российские ВВС начали получать новые истребители Су-35С серийной постройки. Су-35С получил "боевое крещение", принимая участие в операции Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом в Сирии, где доказал эффективность по решению поставленных задач в условиях высокой интенсивности боевых вылетов.
В отличие от предшественников, самолет Су-35 получил новые крыло, систему управления, двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, авионику на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Радиолокационная заметность истребителя по сравнению с самолетами четвертого поколения уменьшена в несколько раз. Для увеличения дальности и продолжительности полета самолет оснащен системой дозаправки в воздухе, выдвижная штанга которой располагается с левого борта в носовой части фюзеляжа.
Навигационно-прицельный комплекс состоит из лазерной инерциально-спутниковой навигационной системы (СНС), радиотехнической системы навигации, бортовой графической станции, обзорно-прицельного оптико-электронного подвесного контейнера, волоконно-оптических и мультиплексных линий связи.
Система управления вооружением позволяет самолету применять практически все современные управляемые и неуправляемые авиационные боеприпасы российского производства.
Боевая живучесть самолета обеспечивается за счет двух разнесенных двигателей, многоканального резервирования всех систем самолета, защиты топливных баков от взрыва, а также системы радиоэлектронного противодействия (РЭБ).
Система технического обслуживания полностью соответствует мировым стандартам. Самолет оборудован встроенными средствами контроля исправности систем и вспомогательной силовой установкой для обеспечения электропитания и кондиционирования оборудования и кабины при наземном обслуживании, без применения аэродромных средств. Имеется бортовой генератор кислорода.

Летно-технические характеристики

Размах крыла – 14,70 м.
Длина – 21,9 м.
Высота – 5,9 м.
Максимальная взлетная масса – 34 500 кг.
Нормальная взлетная масса – 25 300 кг.
Максимальная масса боевой нагрузки – 8000 кг на 12 узлах подвески.
Тип, модель двигателя – ТРДДФ 117С.
Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч.
Практическая дальность полета у земли – 1550 км.
Практическая дальность полета на высоте крейсерского полета без дозаправки – 3600 км.
Практический потолок (без подвесок) – 18 000 м.
Длина разбега (при нормальной взлетной массе) – 500 м.
Экипаж – один человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
БезопасностьСправкиСу-35Су-27Игорь ДеминСу-35СРоссия
 
 
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