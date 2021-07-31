https://ria.ru/20210731/su-35-1743793881.html

Истребитель Су-35

Истребитель Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021

Истребитель Су-35

У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае в субботу отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T18:35

2021-07-31T18:35

2021-07-31T18:35

безопасность

справки

су-35

су-27

игорь демин

су-35с

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае в субботу отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Ниже приводится справочная информация о самолете Су-35.Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны (ПВО) и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.Начиная с 1992 года под индексом Су-35 на международных авиасалонах демонстрировались модификации Су-27 – модернизированные истребители Су-27М (Т-10М), созданные по заказу ВВС России в 1980-х годах. В 1990-х годах их производство было прекращено из-за недостатка финансирования. На рубеже веков анализ потребностей отечественных ВВС на обозримую перспективу, а также прогнозы развития мирового авиарынка обозначили необходимость более радикальной модернизации Су-27 с опорой на достигнутые ранее результаты. К 2005 году в целом сформировалась концепция нового многофункционального истребителя – глубоко модернизированной машины семейства Су-27, за которым было сохранено название Су-35. По ряду причин предполагалось использовать не исходный проект Су-27М / Су-35, но его доработанную версию Су-35БМ. Работы по проекту в ОКБ Сухого возглавил Игорь Демин.Первый летный образец самолета Су-35 был собран на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААПО) к августу 2007 года. Первый полет нового российского истребителя состоялся 19 февраля 2008 года.В августе 2009 года в ходе аэрокосмического салона МАКС министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация подписали первый контракт о серийном строительстве новой техники. В серию Су-35БМ запускался под названием Су-35С (буква "С" обозначает варианты техники для нужд Минобороны России). В феврале 2014 года российские ВВС начали получать новые истребители Су-35С серийной постройки. Су-35С получил "боевое крещение", принимая участие в операции Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом в Сирии, где доказал эффективность по решению поставленных задач в условиях высокой интенсивности боевых вылетов.В отличие от предшественников, самолет Су-35 получил новые крыло, систему управления, двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, авионику на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Радиолокационная заметность истребителя по сравнению с самолетами четвертого поколения уменьшена в несколько раз. Для увеличения дальности и продолжительности полета самолет оснащен системой дозаправки в воздухе, выдвижная штанга которой располагается с левого борта в носовой части фюзеляжа.Навигационно-прицельный комплекс состоит из лазерной инерциально-спутниковой навигационной системы (СНС), радиотехнической системы навигации, бортовой графической станции, обзорно-прицельного оптико-электронного подвесного контейнера, волоконно-оптических и мультиплексных линий связи.Система управления вооружением позволяет самолету применять практически все современные управляемые и неуправляемые авиационные боеприпасы российского производства.Боевая живучесть самолета обеспечивается за счет двух разнесенных двигателей, многоканального резервирования всех систем самолета, защиты топливных баков от взрыва, а также системы радиоэлектронного противодействия (РЭБ).Система технического обслуживания полностью соответствует мировым стандартам. Самолет оборудован встроенными средствами контроля исправности систем и вспомогательной силовой установкой для обеспечения электропитания и кондиционирования оборудования и кабины при наземном обслуживании, без применения аэродромных средств. Имеется бортовой генератор кислорода.Летно-технические характеристикиРазмах крыла – 14,70 м.Длина – 21,9 м.Высота – 5,9 м.Максимальная взлетная масса – 34 500 кг.Нормальная взлетная масса – 25 300 кг.Максимальная масса боевой нагрузки – 8000 кг на 12 узлах подвески.Тип, модель двигателя – ТРДДФ 117С.Максимальная скорость у земли – 1400 км/ч.Практическая дальность полета у земли – 1550 км.Практическая дальность полета на высоте крейсерского полета без дозаправки – 3600 км.Практический потолок (без подвесок) – 18 000 м.Длина разбега (при нормальной взлетной массе) – 500 м.Экипаж – один человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, су-35, су-27, игорь демин, су-35с, россия