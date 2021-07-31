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В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае разбился Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021
В Хабаровском крае разбился Су-35
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:42
2021-07-31T16:51
происшествия
хабаровский край
су-35с
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."Тридцать первого июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
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происшествия, хабаровский край, су-35с
16:42 31.07.2021 (обновлено: 16:51 31.07.2021)
 
В Хабаровском крае разбился Су-35

В Хабаровском крае разбился Су-35, летчик катапультировался

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Тридцать первого июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении.
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 14:32В России
В Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим автопилотом
Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
 
ПроисшествияХабаровский крайСу-35С
 
 
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