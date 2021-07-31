https://ria.ru/20210731/su-35-1743782691.html
В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае разбился Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021
В Хабаровском крае разбился Су-35
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:42
2021-07-31T16:42
2021-07-31T16:51
происшествия
хабаровский край
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743782044_0:30:1641:953_1920x0_80_0_0_52f7c78ed2e72f4777ce8dab79a15fd2.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."Тридцать первого июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/ekaterinburg-1742926864.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743782044_308:0:1641:1000_1920x0_80_0_0_1d5b799217a8b3520df4d312e798bbbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, су-35с
16:42 31.07.2021 (обновлено: 16:51 31.07.2021)
В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае разбился Су-35, летчик катапультировался