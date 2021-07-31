https://ria.ru/20210731/su-35-1743782691.html

В Хабаровском крае разбился Су-35

В Хабаровском крае разбился Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021

В Хабаровском крае разбился Су-35

У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:42

2021-07-31T16:42

2021-07-31T16:51

происшествия

хабаровский край

су-35с

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."Тридцать первого июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/ekaterinburg-1742926864.html

хабаровский край

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2021

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происшествия, хабаровский край, су-35с