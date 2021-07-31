https://ria.ru/20210731/strelba-1743812183.html

Звезда TikTok скончался от ранений, полученных при стрельбе в Калифорнии

Звезда TikTok скончался от ранений, полученных при стрельбе в Калифорнии - РИА Новости, 31.07.2021

Звезда TikTok скончался от ранений, полученных при стрельбе в Калифорнии

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас скончался в субботу от ранений, полученных при стрельбе в калифорнийском кинотеатре, говорится в заявлении местной... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T23:51

2021-07-31T23:51

2021-07-31T23:51

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калифорния

tiktok

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас скончался в субботу от ранений, полученных при стрельбе в калифорнийском кинотеатре, говорится в заявлении местной полиции.Как сообщает телеканал CNN, Барахас был ранен при стрельбе в городе Короне (штат Калифорния) 26 июля, когда вместе с подругой, 18-летней Райли Гудрич, отправился смотреть в кинотеатре фильм "Судная ночь навсегда. Сотрудники кинотеатра после киносеанса обнаружили Барахаса и Гудрич с огнестрельными ранениями, девушка скончалась на месте, а Барахас был госпитализирован. В субботу стало известно, что он умер."Департамент полиции Короны было уведомлен о том, что Энтони Барахас скончался сегодня рано утром. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям", - говорится в пресс-релизе полиции города.По данным CNN, в связи со стрельбой задержан 20-летний подозреваемый, ему предъявлены обвинения. О мотивах преступника не сообщается.Барахас пользовался популярностью в соцсетях, его аккаунт в TikTok насчитывает почти миллион подписчиков.

https://ria.ru/20210717/strelba-1741707355.html

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в мире, калифорния, tiktok