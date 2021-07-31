https://ria.ru/20210731/stantsiya-1743773548.html

В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года

В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года - РИА Новости, 31.07.2021

В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года

Из-за старения оборудования использование российского сегмента Международной космической станции после 2024 года создает дополнительные риски, сообщил... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:24

2021-07-31T15:24

2021-07-31T19:37

наука

наука

роскосмос

россия

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Из-за старения оборудования использование российского сегмента Международной космической станции после 2024 года создает дополнительные риски, сообщил "Роскосмос".Как говорится на сайте госкорпорации, эксплуатацию МКС планируют завершить до 2028 года. При этом сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно."С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", — говорится в сообщении по итогам заседания президиума Научно-технического совета (НТС).НТС рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проектного облика РОСС и включить разработку эскизного проекта в действующую федеральную космическую программу ФКП-2025.До создания новой российской станции "Роскосмос" поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность российского сегмента Международной космической станции, а также разработать согласованный с партнерами сценарий завершения ее эксплуатации.Выход России из МКСВ апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией, которая должна стать и перевалочным пунктом для полетов к Луне. Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент могут передать США.Ранее о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других элементов станции.При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.В проекте Международной космической станции участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.

https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html

https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, роскосмос, россия, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)